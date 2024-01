Verdacht auf schwere Brandstiftung Kinderwagen in Berliner Wohnhaus in Flammen – zwei Frauen im Krankenhaus

In einem Wohnhaus an der Roelckestraße in Weißensee hat es in der Nacht zum Freitag gebrannt. Das teilte die Berliner Polizei am Freitagmorgen mit. Zwei Hausbewohnerinnen im Alter von 46 und 58 Jahren kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus – zur stationären Behandlung. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung.

Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot im Einsatz war, löschte zwei brennende Kinderwagen, die im Hauseingang des Gebäudes abgestellt worden waren. Während des Einsatzes mussten 13 Menschen das Wohnhaus verlassen. Zuvor hatten sich einige Hausbewohner des fünfgeschossigen Gebäudes auf Balkone geflüchtet, um sich vor dem Feuer in Sicherheit zu bringen. Sie seien allerdings nicht in Gefahr gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher dem Tagesspiegel am Freitagmorgen auf Nachfrage.

Weil das gesamte Gebäude verraucht war, setzte die Feuerwehr vier sogenannte Drucklüfter ein. Die Ventilatoren helfen dabei, den Rauch aus dem Haus herauszudrücken und frische Luft hineinzulassen. 55 Feuerwehrleute und 20 Fahrzeuge, von denen sieben dem Rettungsdienst angehörten, waren rund zweieinhalb Stunden lang im Einsatz.

Der Notruf war der Polizei zufolge kurz nach 3 Uhr morgens bei den Rettungskräften eingegangen. Bis etwa 5 Uhr war die Roelckestraße zwischen Langhans- und Ostseestraße gesperrt.

Der Sprecher der Berliner Feuerwehr warnte ausdrücklich davor, Kinderwagen im Hausflur abzustellen. Brandstifter hätten damit ein leichtes Spiel. Brennende Kinderwagen seien deshalb ein häufiges Problem, das bei der Feuerwehr aber große Ressourcen binde und schlimmstenfalls mit Todesopfern enden könne. „Das ist keine Kleinigkeit“, sagte der Sprecher.