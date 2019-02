Im Fall der vermissten 15-jährigen Rebecca Reusch hat die Polizei am Donnerstag eine Person festgenommen. Das teilte die Behörde am frühen Nachmittag mit. Der Verdacht, dass Rebecca Opfer einer Straftat wurde, habe sich nach umfangreichen Ermittlungen erhärtet. Nähere Angaben machte die Polizei nicht. Die festgenommene Person werde weiter vernommen, sagte ein Polizeisprecher. Ob Rebecca noch am Leben, was mit ihr geschehen und ob der Festgenommene tatverdächtig ist, wollte die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen nicht sagen.

Am Mittwoch hatte die Polizei einen Hubschrauber für die Suche nach Rebecca im Berliner Ortsteil Britz eingesetzt. In der Gegend standen auch mehrere Mannschaftswagen der Polizei. Größere Gruppen Polizisten halfen bei der Suche.

Eine Hundertschaft durchkämmte für knapp drei Stunden die Gegend rund um den zuletzt bekannten Aufenthaltsort der Schülerin im Maurerweg im Ortsteil Britz. Wie die "B.Z." berichtet hatte, haben die Ermittler auch Zugriff auf Reuschs WhatsApp-Account bekommen, um Hinweis zu ihrem Verbleib zu finden. Auch der Schwager von Rebecca war von der Polizei zwei Mal vernommen worden und in sozialen Netzwerken verdächtigt worden.

Auch die Schwester des Mädchens starte eine private Suchaktion in Britz und hat in der Öffentlichkeit um Hilfe gebeten. Am Dienstag hatte Reuschs Schwester gemeinsam mit 50 Freiwilligen die Gegend abgesucht. Dazu hatte die Schwester zuvor in sozialen Netzwerken mit dem Hashtag #findbecci aufgerufen. Die Teilnehmer liefen vom U-Bahnhof Rudow zu den Rudower Höhen, wo sie Büsche und das Unterholz durchkämmten.

„Es ist todernst. Es geht um das Leben meiner Schwester und ich werde nicht aufgeben und so lange nach ihr suchen, bis ich meine Becci wieder in den Armen halten kann", hatte die Schwester in den sozialen Netzwerken geschrieben: „Becci, wir finden dich. Wir lieben dich. Gott ist bei dir und behütet dich.“

Vermisst: Die Polizei sucht Schülerin Rebecca Reusch aus Britz. Foto: Polizei Berlin

Die Jugendliche war am 18. Februar verschwunden. Sie hatte bei ihrer Schwester übernachtet und am Morgen die Wohnung im Maurerweg verlassen. Um 9.50 Uhr hätte sie in ihrer Schule in der Fritz-Erler-Allee ankommen sollen - sie verschwand aber spurlos.

Fünf Tage, nachdem das Mädchen auf dem Weg zur Schule spurlos verschwunden war, hatte sich die Polizei mit einem Fahndungsaufruf an die Öffentlichkeit gewandt, eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen, weil die Polizei von Beginn nicht ausgeschlossen hat, dass Rebecca Opfer eines Verbrechens wurde.