Verdacht der Bestechlichkeit Berliner Schutzpolizist soll Polizei-Daten verkauft haben

Ein Berliner Polizist steht im Verdacht, interne Informationen weitergegeben zu haben. Gegen ihn werde wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und der Verletzung von Dienstgeheimnissen ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Am Morgen habe es Durchsuchungen in seiner Wohnung und an seinem Arbeitsplatz in der Direktion 5 (City) in Berlin-Kreuzberg gegeben. Dabei seien Beweismittel beschlagnahmt worden. Diese würden nun vom Landeskriminalamt (LKA) ausgewertet.

Der Beamte soll nach Tagesspiegel-Informationen gegen Geld Daten im System Poliks abgefragt haben. Dort soll er für die Geldgeber überprüft haben, ob und was gegen sie im Datensystem der Polizei vorliegt – ob etwa gegen sie ermittelt wird. Bislang stufen die Ermittler den Fall vorrangig als Korruption sein, in der Staatsanwaltschaft wird der Fall in der für Korruption zuständigen Abteilung bearbeitet. Hinweise, dass der Beamte für eine Bande oder die organisierte Kriminalität aktiv war, gibt es nicht.

Nach den Angaben hat der Schutzpolizist ab sofort keinen Zugriff mehr auf das polizeiinterne Abfragesystem. „Weitere dienstrechtliche Schritte werden geprüft“, hieß es.

Die Polizistinnen und Polizisten der Direktion 5 sind zuständig für die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, den nördlichen Teil des Bezirks Neukölln und den Ortsteil Mitte des Bezirks Mitte mit insgesamt mehr als 564.400 Einwohnern. (mit dpa)

