Verdacht gegen Berlins Verkehrssenatorin Plagiatsjäger überprüfen Doktorarbeit von Manja Schreiner

Plagiatsjäger der Plattform „Vroniplag Wiki“ überprüfen derzeit die Doktorarbeit von Berlins Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU). Die Überprüfung von Schreiners Dissertation durch die Plattform, die auf Plagiate von Hochschulschriften spezialisiert ist, ist noch nicht abgeschlossen. 148 Textfragmente wurden schon überprüft, für 58 von ihnen wird ein Plagiatsverdacht vermerkt, hieß es am Sonnabend auf der entsprechenden Internetseite. 88 Textfragmente seien demnach noch nicht gesichtet worden.

Die bereits aufgeführten Plagiatsvorwürfe beziehen sich auf einzelne Textstellen, nicht auf ganze Seiten. Bei den meisten bereits überprüften Textstellen handelt es sich um sogenannte „Bauernopfer“. Dabei werden Quellen zwar genannt, für die betreffenden Textstellen wurden aber keine Anführungszeichen genutzt oder die Textübernahme geht über den Verweis hinaus.

Wenn das so oft passiert, dann kann man schon von einem ernsthaften Fall sprechen. Debora Weber-Wulff, pensionierte Hochschullehrerin und Mitwirkende von Vroniplag Wiki

Eine Sprecherin der Verkehrsverwaltung sagte der „Bild“-Zeitung zu den Vorwürfen: „Manja Schreiner hat 2007 mit der Arbeit ‚Arbeitnehmerberücksichtigung im Übernahmerecht‘ promoviert. Sollten sich hinreichende Zweifel an der Doktorarbeit von Frau Schreiner ergeben, würde sie die Arbeit überprüfen lassen.“ Die Promotion hatte Schreiner an der Universität Rostock abgeschlossen.

Debora Weber-Wulff, pensionierte Hochschullehrerin und Mitwirkende von Vroniplag Wiki, hat die Doktorarbeit der Verkehrssenatorin nach eigenen Angaben per Fernleihe besorgt. Sie sagte dem Tagesspiegel: „Es ist sehr ernst, wenn es sich um sogenannte Bauernopfer handelt.“ Ein- oder zweimal könne so etwas passieren. „Wenn das aber so oft passiert, dann kann man schon von einem ernsthaften Fall sprechen“, sagte sie. Wenn die Überprüfung und Dokumentation vollständig abgeschlossen sei, werde die Universität informiert, kündigte Weber-Wulff an.

Erstmals bekannt wurden diese Vorwürfe durch einen in dieser Woche erschienen Gastbeitrag für die „Neue juristische Wochenschrift“. Darin hatte der Frankfurter Professor Roland Schimmel von den Vorwürfen berichtet.

Bislang scheint der Fall nicht vergleichbar mit bekannten Plagiatsfällen von Politikern wie dem der damaligen Bundesfamilienministerin und späteren Regierenden Bürgermeisterin Berlins, Franziska Giffey (SPD), oder gar des ehemaligen Bundesverteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU). Sowohl Giffey als auch Guttenberg waren aufgrund der schwerwiegenden Vorwürfe von ihren Ämtern zurückgetreten, beiden wurde der Doktorgrad entzogen.