Die Berliner Polizei rekonstruiert den tödlichen Unfall an der Kantstraße in Charlottenburg. „Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Verkehrsunfall und/oder zu der vorangegangenen Flucht machen können“, teilte die Berliner Polizei am Dienstag mit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bei dem Unfall am 6. Juni war eine 22 Jahre alte Fußgängerin gestorben, die mit ihrem Rad auf dem Gehweg unterwegs war und vom herumgeschleuderten Auto erfasst worden ist, mit dem Kriminelle herumrasten. In dem Fluchtauto saßen drei Männer, die zuvor in der Nähe einen Lieferwagen geknackt hatten, um Werkzeug zu stehlen. Dabei wurden sie von der Polizei beobachtet und verfolgt.

In der Kantstraße verloren die Männer – 27, 19 und 14 Jahre alt – die Kontrolle über ihr Fahrzeug, rammten gegen 21.30 Uhr andere Autos, verletzten Insassen und trafen schließlich die junge Frau auf dem Bürgersteig. Die 22-Jährige starb vor Ort. Später starb auch der 19-Jährige im Krankenhaus.

