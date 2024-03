Verfolgungsjagd mit Polizei in Berlin-Neukölln 33-Jähriger ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs

Am Mittwochnachmittag hat die Polizei einen auffälligen Mercedes-Fahrer in Neukölln gestoppt. Gegen 16.30 Uhr war er Polizisten auf der Sonnenallee aufgrund seiner rasanten Fahrweise aufgefallen.

Als die Streifenwagenbesatzung den 33-jährigen Fahrer stoppen wollte, beschleunigte der Mann und konnte erst nach einer Verfolgungsjagd gestoppt werden. Laut Polizeiangaben kam es auf der Jagd durch mehrere Nebenstraßen seitens des Flüchtenden zu starken Brems-, Ausweich- und Wendemanövern sowie einer Rotlichtfahrt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Am Ende fuhr der Mann laut den Angaben in eine Sackgasse, stieg aus und versuchte, die Flucht zu Fuß fortzusetzen. Er konnte nach wenigen Metern festgenommen werden. Wie sich herausstellte, besitzt der 33-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis. Darüber hinaus schlug ein Drogentest positiv an..

Der 33-Jährige kam zum Zweck der Blutabnahme in Polizeigewahrsam und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Weitere Ermittlungen zum verbotenen Kraftfahrzeugrennen, zum Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie zum Verdacht der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel hat ein Fachkommissariat übernommen.