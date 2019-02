Die geplante Freigabe für Elektroroller auf Gehwegen verstößt gegen das Grundgesetz. Zu diesem Schluss kommt der Berliner Wirtschafts- und Umweltrechtler Prof. Dr. Stefan Klinski in einem Rechtlichen Kurzgutachten. Insbesondere die von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) angekündigte Ausnahmeverordnung für E-Fahrzeuge ohne Lenk- und Haltestange auf Gehwegen "erweist sich als rechtlich nicht haltbar", so Klinski, der seit 2004 an der Berliner Hochschule für Wissenschaft und Recht (HWR) mit Schwerpunkt Verfassungs-, Verkehrs- und Umweltrecht lehrt. Darüber hinaus erstellt er wissenschaftliche Rechtsgutachten, etwa für das Umweltbundesamt.

Das Bundesverkehrsministerium plant aktuell die Zulassung von Elektrokleinstfahrzeugen. Roller mit Lenk- und Haltestange zwischen 12 und 20 km/h sollen demnach vor allem auf Radwegen fahren. Darüber hinaus will Scheuer aber auch eine Ausnahmeverordnung für lenkstangenlose Geräte wie E-Skateboards, Hoverboards oder One-Wheeler unter 12 km/h schaffen. Da sie laut dem Bundesamt für Straßenwesen zu gefährlich für Radwege sind und dort laut dem Verkehrsministerium den Verkehrsfluss behindern würden, sollen sie auf Gehwegen fahren. Entsprechende Pläne wurden vom Ministerium trotz mehrfacher Anfrage nicht dementiert. Gegen die Pläne stellen sich Fußgängerverbände, auch der Unfallforscher Siegfried Brockmann sieht dadurch eine Gefährdung von Fußgängern.

Klinski kommt nun zu dem Schluss, dass es für eine solche Rechtsverordnung generell an einer ausreichenden Ermächtigungsgrundlage im Straßenverkehrsgesetz (StVG) fehle. Das ermächtige zwar grundsätzlich zum Erlass von Rechtsverordnungen. Doch das Grundgesetz sehe in Artikel 80 Absatz 1 Satz 2 vor, dass für eine Rechtsverordnung „Inhalt, Zweck und Ausmaß der Ermächtigung im Gesetz bestimmt“ werden, so Klinski. Entscheidend sei hier § 6 Abs. 1 Nr. 3 StVG, der dazu ermächtigt, durch Verordnung „die sonstigen zur Erhaltung der Sicherheit und Ordnung auf den öffentlichen Straßen (...) erforderlichen Maßnahmen" zu regeln.

In Rechtsprechung und -literatur bestehe dabei jedoch Einigkeit darüber, dass unter den beiden Zielen „Sicherheit" und „Ordnung" der Sicherheit die Priorität zukomme. Zudem spreche die Vorschrift ausdrücklich davon, dass die Rechtsverordnung der „Erhaltung" der Sicherheit und Ordnung dienen müsse. "Eine Freigabe von Gehwegen für Hoverboards oder andere Elektrofahrzeuge würde jedoch nicht der Erhaltung der Sicherheit dienen, sondern neue, zusätzliche Gefahren auf Gehwegen schaffen", so Klinski. "Sie würde auch der Ordnung des Verkehrs nicht dienlich sein, weil sie weder für den Ablauf des Verkehrs auf der Straße noch für den reibungslosen Verkehr auf Gehwegen einen Nutzen bringt, sondern dessen Ordnung im Gegenteil erschwert."

Die Verordnung würde das im Grundgesetz verankerte staatliche Schutzgebot missachten

Mit der geplanten generellen Freigabe würde dem Interesse, die E-Fahrzeuge auf Gehwegen zu benutzen, Priorität vor den Sicherheitsinteressen der Fußgänger und dem Interesse an einem geordneten Gehwegverkehr eingeräumt. Beiden Zielen von § 6 Abs. 1 Nr. 3 StVG würde damit zuwidergehandelt, so Klinski. Deshalb liege es nahe, dies als verfassungswidrig einzuordnen. § 6 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes, so Klinski, würde dem Bund zwar außerdem noch den Erlass von Verordnungen über „Ausnahmen“ gestatten. Die geplante Regelung würde aber nicht dem Typus einer Ausnahmeregelung entsprechen, weil sie allgemein auf allen Gehwegen in Deutschland gelten und damit den Charakter der Gehwege als grundsätzlich dem Fußverkehr vorbehalten generell verändern würde. Denkbar seien hier laut Klinski "allenfalls partielle Ausnahmen aus besonders gewichtigen Gründen", nicht aber neue allgemeine Regeln. Selbst das Verkehrsministerium hat die zu erwartenden Gefahren durch E-Fahrzeuge für Fußgänger unlängst öffentlich im Bundestag eingeräumt.

Auch gegenüber einer alternativen Regelung auf gesetzlicher Ebene, die Gehwege für E-Fahrzeuge freigeben würde, "bestehen grundlegende verfassungsrechtliche Bedenken", so Klinski. Damit würde grundgesetzwidrig den wirtschaftlichen Interessen der Hersteller und den Verwendungsinteressen der Nutzer Vorrang vor den gesundheitlichen Schutzinteressen der Fußgänger eingeräumt. Wenn das Verkehrsministerium eine entsprechende Regelung schaffen wolle, wäre das laut Klinski nur nach vorheriger Änderung des StVG möglich. Doch auch dies sei wegen der Gefährdung der Fußgänger nicht mit der im Grundgesetz garantierten staatlichen Schutzpflicht für die körperliche Unversehrtheit im Straßenverkehr zu vereinbaren. Klinski: "Das Bundesverfassungsgericht spricht dem Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit ausdrücklich ein besonderes Gewicht zu."

Außerdem führe die Freigabe zu einer Einschränkung der von Grundgesetz-Artikel 2 Absatz 1 geschützten "Allgemeinen Handlungsfreiheit der Fußgänger", da diese sich auf den Gehwegen weniger frei bewegen könnten als zuvor. Gegenüber diesen grundrechtlich geschützten Interessen sei eine generelle Freigabe für wesentlich schnellere E-Fahrzeuge nicht verhältnismäßig, so Klinski.

Auch Beschränkungen wie eine Höchstgeschwindigkeit von 12 km/h, ein spezielles Rücksichtnahmegebot oder eine Versicherungspflicht dürften daran nichts ändern, so Klinski. Zwar würden die Gefahren so "in gewissem Umfang" herabgesetzt, jedoch nicht auf ein Niveau, "dass sie in der Interessenabwägung rechtlich als zumutbar eingeordnet werden könnten". Zudem müsse davon ausgegangen werde, dass sich wie auch sonst im Straßenverkehr nicht alle an die Regelungen halten würden. "Bei seiner Abwägung darf der Gesetz-/Verordnungsgeber nicht unrealistisch unterstellen, die betreffenden Verbote würden praktisch stets befolgt", so Klinski. "Er muss von der tatsächlichen Gefahrensituation ausgehen."

Auch das geplante Zusatzschild erfüllt nicht die Rechtsanforderungen

Ebenfalls rechtliche Bedenken sieht Klinski bei der Freigabe für E-Fahrzeuge mit Lenkstange bis zu 20 km/h für Gehwege. Diese sollen nach der geplanten regulären Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung ab Frühjahr zwar grundsätzlich auf Radwegen fahren. Allerdings sollen sie auch Fußgängerzonen oder "Gemeinsame Geh- und Radweg" befahren dürfen. Dafür ist das Zusatzschild "E-Fahrzeuge" geplant. Hier sieht Klinski die Verordnung unzulänglich formuliert. Laut Straßenverkehrsgesetz benötigen "sämtliche verkehrsbezogenen Anordnungen eines Anordnungsgrundes, weil mit ihnen Beeinträchtigungen des übrigen Verkehrs verbunden sind (hier der Fußgänger)", so Klinski. Wenn dies ohne weitere Voraussetzungen möglich wäre, könnten "Fußgänger unverhältnismäßig in ihren Belangen beeinträchtigt, weil es zu einer Minderung der Verkehrssicherheit kommt".

Für das Zusatzschild müsse es also einen besonders gewichtigen Grund geben. Dieser könne sein, dass die vorgesehene Regelnutzung der Straße bei fehlendem Radweg für Elektroverkehr mit größeren Gefahren verbunden sei als die Gefährdung der Fußgänger. Die geplante Verordnung mache der zuständigen Behörde aber nicht deutlich, dass diese Prüfung jeweils im Einzelfall und auch gesondert für Elektro-Fahrzeuge durchgeführt werden müsse. Stattdessen erwecke sie unzulässigerweise den Anschein, dass diese Prüfung nicht erforderlich und eine Freigabe ohne weiteres möglich sei.