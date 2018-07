Die Bahn bleibt sich treu: Auch an diesem Wochenende fallen Zugfahrten aus, weil Lokführer fehlen. Wie bereits mehrfach an den vergangenen Wochenenden musste die Bahn deshalb erneut Fahrten auf der Linie RB 23 (Potsdam–Michendorf) streichen. Wie schon am Sonnabend fallen auch am Sonntag nach Angaben der Bahn zwischen 6 Uhr und 19 Uhr insgesamt 14 Fahrten aus. Als Grund nannte eine Bahn-Sprecherin „kurzfristigen Personalausfall“.

Den Ausfall der Züge hatte die Bahn allerdings bereits am Freitagmittag auf ihrer Seite mit „aktuellen Verkehrsmeldungen“ mitgeteilt und „betriebsbedingte Gründe“ genannt. Warum sie nicht in der Lage war, bis zum Wochenende einen Ersatz für den „kurzfristigen Personalausfall“ zu finden, ließ sich am Sonnabend nicht klären.

Busse als Schienenersatz

Als Ersatz für die ausfallenden Züge lässt die Bahn auch an diesem Sonntag Busse fahren, allerdings nur auf einem Teil der Strecke. Sie fahren zwischen Potsdam-Hauptbahnhof und Caputh-Schwielowsee. Die Bahnhöfe Charlottenhof und Pirschheide in Potsdam sowie Caputh-Geltow werden nicht bedient. Die Bahn verweist hier als Ersatz auf die Straßenbahnlinie 91 in Potsdam sowie die Buslinie 631(Potsdam–Werder), die in Geltow mehrfach hält. Nur mit Bussen der Linie 643 (Potsdam–Beelitz) sind die Bahnhöfe Seddin und Michendorf zu erreichen. Für die Station Ferch-Lienewitz bietet die Bahn gar keine Alternative an.

Zu Wochenbeginn hatte ein Bahn-Sprecher angekündigt, an diesem Wochenende gebe es „voraussichtlich“ keine Ausfälle. Im Juli sollten 14 Lokführer ihre Ausbildung beenden.