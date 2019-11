Im April wurden sie auf den Asphalt aufgesprüht, seit Montagmorgen wieder abgeschliffen: die grünen Punkte auf der Bergmannstraße. Zur Entfernung muss jeweils die Hälfte der Fahrbahn abgesperrt werden. Als Teil des über eine Millionen Euro teuren Projekts "Begegnungszone Bergmannstraße" sollten sie zusammen mit den schon abgebauten Sitzparklets zur Verkehrsberuhigung beitragen.

Die in insgesamt sechs Bereichen aufgetragenen Punkte, angefangen von der Ecke Am Tempelhofer Berg bis kurz vor der Marheineke Markthalle an der Ecke Schenkendorfstraße, sollen bis Ende der Woche verschwunden sein. Die Markierungen kosteten zusammen mit den Piktogramme für Ladezonen insgesamt 146.500 Euro.

Die frühzeitige Beendigung des Begegnungszonen-Projekts wurde bereits Anfang des Jahres von der Bezirksverordnetenversammlung beschlossen. Seit August 2019 wird das Projekt mit Ergebnissen einer postalischen Befragung sowie Werkstätten, an denen etwa 2000 repräsentativ ausgewählte Bürger teilnahmen, evaluiert.

Diese Auswertung soll Anfang 2020 die Grundlage für die Entscheidung sein, ob und wie die Bergmannstraße dauerhaft umgestaltet wird.