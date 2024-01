Verkehrskontrolle in Berlin-Spandau eskaliert 23-Jähriger fährt Polizisten mit mutmaßlichem Drogentaxi an

Ein 23-Jähriger hat mit einem mutmaßlichen Drogentaxi in Berlin-Spandau einen Polizisten angefahren. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anschließend flüchtete der Fahrer mit drei weiteren Insassen. In dem Wagen wurden später Drogen gefunden.

Nach Angaben der Polizei hielt eine Funkwagenbesatzung das Mietfahrzeug in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.40 Uhr für eine Verkehrskontrolle an. Als ein Polizist auf den Wagen in der Nonnendammallee zuging, habe der 23-jährige Fahrer zunächst den Motor aufheulen lassen, dann Gas gegeben und sei schließlich auf den Beamten zugefahren.

Obwohl der Polizist zur Seite sprang, wurde er von dem Fahrzeug am Bein getroffen, landete seitlich auf der Motorhaube und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei wurde der Beamte am Oberschenkel verletzt.

Verdacht auf Drogenkurierfahrten mit Mietwagen

Der Fahrer des Mietwagens bog von der Nonnendammallee nach Links in den Quellweg ein und stoppte schließlich am Wernerwerkdamm. Dort seien alle vier Insassen ausgestiegen und in verschiedene Richtungen geflüchtet. Die Polizei griff in der Nähe die drei Mitfahrer im Alter von 16, 18 und 19 Jahren auf und stellte ihre Personalien fest.

Über die Mietwagenfirma machte die Polizei den Fahrer des Wagens namhaft. Dieser wurde durch den angefahrenen Polizisten identifiziert.

Die Polizei durchsuchte den Mietwagen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, weil der Verdacht bestand, dass der Wagen für Drogenkurierfahrten genutzt wird. Dabei wurden betäubungsmittelverdächtige Substanzen, mehrere Verkaufseinheiten Cannabis und Mobiltelefone beschlagnahmt, die mutmaßlich für Drogenhandel genutzt wurden, teilte die Polizei mit.

Der angefahrene Polizist lehnte eine ärztliche Behandlung ab und konnte im Dienst bleiben. Der 23-jährige Fahrer muss sich nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Ermittelt wird zudem wegen Verkehrsunfallflucht, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und unerlaubten Drogenhandels.