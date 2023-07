Verkehrsunfall in Berlin-Hellersdorf Siebenjährige von Autofahrerin angefahren und schwer verletzt

Am Donnerstagabend kam es in Berlin-Hellersdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 18.30 Uhr hat eine Kombi-Fahrerin ein siebenjähriges Mädchen angefahren und schwer verletzt, so die Polizei.

Das Kind sei hinter der Bushaltestelle an der Quedlinburger Straße auf die Fahrbahn getreten. Die 56-jährige Fahrerin habe die Siebenjährige direkt mit dem Außenspiegel getroffen. Sie sei nach der Kollision auf den Bordstein geprallt. Das Kind habe mit einem Unterarmbruch und schweren Kopfverletzungen direkt ins Krankenhaus gemusst.

Der Abschnitt zwischen der Quedlinburger Straße und der Lewis-Lewin-Straße wurde nach Polizeiangaben für zirka drei Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat übernommen.