Verkehrsunfall in Berlin-Pankow Mann fährt in Gleisbett und verletzt Fußgänger

Am Sonntagabend ist es zu einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Pankow gekommen, bei dem ein 61-jähriger Autofahrer zwei Fußgängerinnen teils schwer verletzt haben soll.

Bezirke-Newsletter: Pankow Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann gegen 19 Uhr von der Blankenburger Straße nach rechts in die Pasewalker Straße in Französisch Buchholz abgebogen. Dort sei er mit seinem Wagen in das Gleisbett der Tramlinie 50 geraten. Beim Verlassen des zweispurigen Gleisbetts habe der 61-Jährige dann zwei Fußgängerinnen erfasst.

Eine 79-jährige Frau sei derart stark von dem PKW erfasst worden, dass der Aufprall sie über einen Zaun geschleudert habe. Sie musste mit mehreren Frakturen und einer Kopfverletzung im Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt werden. Laut Polizeimeldung soll sie sich nicht in Lebensgefahr befinden. Eine zweite, 52-jährige Fußgängerin erlitt Verletzungen an einem Bein. Auch sie musste im Krankenhaus behandelt werden. (Tsp)