In Berlin Westend ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall zwischen zwei Autofahrern gekommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Bei dem Verkehrsunfall soll laut Ermittlungen und Zeugenaussagen ein 82-Jähriger in einem Auto auf dem mittleren Fahrstreifen der Heerstraße in Richtung Gatower Straße gefahren sein. Bei einem Fahrstreifenwechsel soll er dann mit dem Auto eines 52-Jährigen kollidiert sein, der in der gleichen Richtung unterwegs war.

Der 82-jährige Mann erlitt bei dem Unfall Verletzungen am Kopf und Arm. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der jüngere Mann blieb unverletzt. Die Ermittlungen laufen. (Tsp)