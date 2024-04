Verkehrsunfall mit LKW Radfahrerin in Berlin-Prenzlauer Berg verletzt

In der Nacht zu Sonntag ist in Prenzlauer Berg eine Radfahrerin von einem LKW schwer verletzt worden. Wie es genau zu dem Unfall kam, sei bisher noch unklar, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Demnach befand sich die 67-jährige Radfahrerin gegen 2 Uhr an einer roten Ampel an der Prenzlauer Allee Ecke Grellstraße in Richtung Prenzlauer Promenade. Dort stand sie auf einem baulich getrennten Radweg neben dem LKW einer 47-Jährigen, die ebenfalls an der Ampel wartete.

Als beide Verkehrsteilnehmerinnen bei Grün losgefahren sind, sei die 67-Jährige aus bisher unbekannten Gründen ins Straucheln geraten. Sie stürzte seitlich auf die Fahrbahn in den LKW. Dabei erlitt die Frau eine Platzwunde am Kopf sowie mehrere Frakturen im Unterkörper.

Am Fahrrad entstand ein Sachschaden, so die Polizei. Rettungskräfte brachten die Radfahrerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen laufen. (Tsp)