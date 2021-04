Am Groß-Berliner Damm sieht es aus, als wenn die Straßenbahn schon nächste Woche fahren könnte. Die Gleise liegen, die Oberleitungsmasten stehen, an den Haltestellen fehlt noch das Glas in den Wartehäuschen. Elf Monate nach Baubeginn sind die Arbeiten an der neuen Strecke von Schöneweide nach Adlershof weit gediehen. Der erste Spatenstich war am 18. Mai 2020. Doch die Eröffnung ist erst für Ende Oktober dieses Jahres geplant.

Die Streckenverlängerung der Linie M17 ist 2,7 Kilometer lang und kostet 40 Millionen Euro, sie verbindet die beiden wichtigen S-Bahnhöfe Schöneweide und Adlershof. Die zweigleisige, begrünte Neubaustrecke schließt an der heutigen Endhaltestelle Karl-Ziegler-Straße in der Wissenschaftsstadt (Wista) Adlershof an und führt dann über den Mittelstreifen des Groß-Berliner Damms nach Schöneweide.

Hier, am S-Bahnhof, fädelt sich die neue Strecke in das bestehende Netz ein. Die Kreuzung am Sterndamm ist seit Monaten eine einzige Baustelle, Autos stehen im Stau.

12.700 Fahrgäste erwartet die BVG auf der neuen Strecke, erstmals kommt mit der M17 eine Metrotram in den Wissenschaftsstandort, zudem sollen hier die Linien 61 und 63 fahren.

Hier fehlt eigentlich nur noch der Rasen. Die neue Trasse im Groß-Berliner Damm Foto: Jörn Hasselmann

Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) wird in dieser Legislaturperiode also keine Straßenbahnlinie eröffnen.

Angetreten war sie 2016 mit der Absicht, vier neue Strecken zu bauen und innerhalb dieser Legislaturperiode zu eröffnen. Doch auch die Verbindung von Adlershof nach Schöneweide im Südosten der Stadt wird nicht in ihrer Amtszeit eröffnet.

Am S-Bahnhof Schöneweide liegen schon die Weichen zum Einbau bereit. Foto: Jörn Hasselmann

Bei einer der letzten Sitzungen des Verkehrsausschusses sagte Günther, dass diese Strecke erst im vierten Quartal fertig werde – wenn nichts mehr dazwischen komme. Sie bestätigte damit einen Bericht des Tagesspiegels aus dem Dezember.

Schon damals stand für die BVG fest, dass die Strecke nicht mehr im dritten Quartal eröffnet werden kann, obwohl Günther das im November verkündet hatte. Drittes Quartal – das wäre noch in ihrer Amtszeit.

Dabei ist die "Wista"-Strecke (offiziell heißt sie Adlershof II) diejenige mit den geringsten Problemen. Alle anderen von der rot-rot-grünen Berliner Regierungskoalition geplanten Projekte hinken teilweise um mehrere Jahre hinterher. Zuletzt war bekannt geworden, dass die Pläne für die Anbindung des Bahnhofs Ostkreuz neu ausgelegt werden müssen – weil im ersten Anlauf Fehler gemacht wurden.