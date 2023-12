Verletzung am Arm 29-Jähriger in Berlin-Wedding angeschossen

Ein 29-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag in Berlin-Wedding eine Schussverletzung erlitten. Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte, will der Mann gerade auf dem Gehweg der Lindower Straße an zwei streitenden Männer vorbeigelaufen sein, als er von einem Schuss am Arm verletzt worden sein soll.

Von einem Bekannten ließ sich der 29-Jährige ins Krankenhaus fahren, wo er operiert wurde. Wer die beiden streitenden Männer waren, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt. (Tsp)