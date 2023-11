Vermisster Mann wieder da Berliner Polizei suchte an Demenz erkrankten 73-Jährigen aus Charlottenburg

Ein 73-Jähriger aus Berlin-Charlottenburg, der vermisst worden war, ist wieder aufgetaucht. Er befindet sich in Obhut seiner Familie. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Am Mittwoch veröffentlichte die Polizei ein Bild des Mannes und bat um Mithilfe bei der Suche. Der Mann war seit Dienstag, 31. Oktober, vermisst. Er sei aufgrund seiner Demenz-Erkrankung orientierungslos und nicht in der Lage, sich selbstständig zu artikulieren, so die Polizei. Die Ermittler baten um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort und sonstigen Hinweisen.

Die öffentliche Suche war erfolgreich: Ein Mann wurde nach Polizeiangaben auf den Senior aufmerksam und alarmierte die Beamten. (Tsp)