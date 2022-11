„Verramschen der Staatsbürgerschaft“ Berlins CDU-Spitzenkandidat Wegner verteidigt Dobrindt in Diskussion um Einbürgerung – andere distanzieren sich

Berlins CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner hat die umstrittene Kritik des CSU-Politikers Alexander Dobrindt an der Erleichterung von Einbürgerungen verteidigt. „Ich kenne Alexander Dobrindt gut, und ich weiß, wie er das meint. Nämlich so, dass der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit weiterhin an klare Bedingungen geknüpft sein muss“, sagte Wegner dem Tagesspiegel. Dobrindt hatte eine geplante Erleichterung von Einwanderungsregeln als „Verramschen des deutschen Passes“ bezeichnet.

