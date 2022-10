Verwaltungsgericht gibt Eilklage statt Bezirk Mitte muss Panzerwracks vor russischer Botschaft in Berlin zulassen

Das Bezirksamt Mitte muss Panzerwracks aus der Ukraine vor der russischen Botschaft in Berlin genehmigen. Das Verwaltungsgericht gab einer Eilklage der beiden Verantwortlichen vom Museum „Berlin Story Bunker“ gegen das Bezirksamt am Dienstag statt. Das Gericht verpflichtete das Bezirksamt per einstweiliger Anordnung dazu, die beantragte straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigung zur Aufstellung eines Panzerwracks für zwei Wochen zu erteilen. Das Wrack soll auf dem abgesperrten Teilstück der Schadowstraße, das die Mittelpromenade der Straße Unter den Linden kreuzt, stehen dürfen.

