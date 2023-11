Verwandter eines Berliner Musikerpaars 16-jähriger Israeli Amit Shani ist nach Hamas-Entführung wieder frei

Er war am 7. Oktober von der Hamas entführt worden: Der mit einem Berliner Musikerpaar verwandte Israeli Amit Shani ist Mittwochnacht freigelassen worden. „Er wurde gestern Nacht befreit. Wir können wieder atmen“, schrieb Alma Sadé dem Tagesspiegel am Donnerstag.

Die Solistin des Ensembles der Komischen Oper in Berlin und ihr Mann Amihai Grosz, Solo-Bratschist bei der Berliner Philharmonie, sind verwandt mit dem 16-Jährigen. Grosz wuchs zusammen mit dessen Mutter Tal in Israel auf. Die Beziehungen zwischen den Familien sind eng. Zwei- bis dreimal im Jahr fahren die beiden Musiker, die beide aus Israel stammen und seit mehr als zehn Jahren in Berlin leben, in ihre Heimat, um ihre Verwandten zu besuchen.

Amit Shani sei am Leben, aber stehe noch unter Schock, schrieb Alma Sadé weiter. Er werde nun medizinisch behandelt und sei bei seiner Mutter.

Amit Shani war am 7. Oktober bei dem brutalen Terrorangriff der Hamas aus dem Kibbuz Be’eri unweit der Grenze zum Gaza-Streifen vor den Augen seiner Mutter und Schwestern entführt worden. Die Terroristen waren zunächst in das Haus der Shanis eingedrungen und hatten sie gezwungen, ihr Heim zu verlassen. Amit Shani verschleppten die Terroristen gemeinsam mit männlichen Bewohnern aus der Nachbarschaft in einem Auto in den Gazastreifen.

Insgesamt waren bei dem Überfall der Hamas mehr als 1200 Menschen in Israel getötet und mehr als 240 in den Gazastreifen entführt worden. Inzwischen sind mehr als 70 israelische Geiseln und im Gegenzug 210 palästinensische Häftlinge freigelassen worden. Der Austausch war durch eine international vermittelte Vereinbarung über eine humanitäre Waffenruhe im Gazastreifen zustande gekommen.