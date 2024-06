Verzögerungen kurz vor der EM Stellwerkstörung an der Berliner Jannowitzbrücke auch am Freitag

Einen Tag vor dem ersten Spiel der Fußball-Europameisterschaft (EM) der Männer im Berliner Olympiastadion führt eine Stellwerkstörung an der Jannowitzbrücke zu vielen Verzögerungen auf der Stadtbahn. Das teilte die S-Bahn Berlin am Freitagmorgen mit. Sowohl die S3, S5, S7 als auch S9 sind betroffen.

Aktuell verkehrt die S5 lediglich zwischen Hoppegarten und Warschauer Straße sowie Ostbahnhof. Von dort aus sollen die Mitfahrenden auf der Stadtbahn in die Züge S3, S7 oder S9 wechseln.

Auf der Linie S3 ist der Mitteilung zufolge ebenfalls mit Verzögerungen zu rechnen. Zwischen den Bahnhöfen Hoppegarten/Mahlsdorf und Warschauer Straße können die Züge dennoch im 10-Minuten-Takt verkehren. Außerdem rief die Bahn dazu auf, zur Umfahrung zwischen Charlottenburg und Ostkreuz auch auf Regionalzüge umzusteigen.

Die S-Bahnlinie 3 und die S9 halten auch unter anderem Olympiastadion. Ob am Samstag zum EM-Auftakt im Berliner Olympiastadion der Schaden behoben sei, war am Freitagmorgen nach Auskunft eines Sprechers der S-Bahn Berlin noch unklar. Erste Informationen würden am Freitagmittag erfolgen, hieß es. Am Samstag um 18 Uhr startet mit der Partie Spanien gegen Kroatien das erste EM-Spiel in Berlin.

Auch in den Zügen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist zur Fußball-EM mit Verzögerungen zu rechnen. Sie schränken ihr Angebot in den kommenden vier Wochen auf einigen U-Bahnlinien deutlich ein, um die Verkehrsauslastung durch die EM-Touristen zu kompensieren.

Bereits in der ersten Hälfte der Woche gab es im Nahverkehr große Einschränkungen wegen der Sicherheitsmaßnahmen, die unter anderem für den Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eingerichtet wurden. (mit dpa)