Die Vorschläge werden immer verzweifelter: Angesichts nur minimaler Präsenzstunden in den Schulen bei gleichzeitig schwachen digitalen Lernmöglichkeiten taucht jetzt das Szenario auf, das Schuljahr bis zum 31. Januar zu verlängern.

Einen entsprechenden Vorstoß der Oberstudiendirektoren griff am Dienstag der Landeselternausschuss auf. Hingegen wies die Bildungsverwaltung darauf hin, dass eine Verlängerung des Schuljahres in der Behörde und in der Kultusministerkonferenz „kein Thema“ sei.

Berlins Schulleiter und Eltern geben sich damit allerdings nicht zufrieden. Der Landeselternausschuss (LEA) fordert „unverzüglich“ ein „schlüssiges Konzept für das Nachholen des nicht erteilten Präsenzunterrichts zu entwickeln: „Daran knüpft sich zum Beispiel die Frage der Beschulung nach den Sommerferien und die mögliche Verlängerung des aktuellen Schuljahres bis zum 31. Januar“, heißt es in einer LEA-Mitteilung vom Dienstag.

Die nächsten Schuljahre würden als Konsequenz dann immer im Februar beginnen. Der fehlende Unterrichtsstoff sei bis zum regulären Ende des laufenden Schuljahres „nicht mehr aufzuholen“.

Kein berlinweites Konzept

Das sieht auch der Verband der Oberstudiendirektoren (VOB) so, auf den sich der Landeselternausschuss bezieht. Der VOB-Vorsitzende Ralf Treptow warnt vehement davor, dass zu viel Stoff fehle: Daher hatte er auch dafür plädiert, auf die Abitur- und MSA-Prüfungen zu verzichten: Lernen gehe vor, lautete sein Appell, mit dem er aber nur in Sachen MSA durchgedrungen war.

Miriam Pech von der Vereinigung der Berliner Sekundarschulleiter (BISSS) kann sich zwar nicht vorstellen, dass eine Verlängerung des Schuljahres bundesweit durchsetzbar wäre und verweist auf einen „Rattenschwanz“ von Folgeproblemen bis hin zu den Konsequenzen für die Universitäten.

Gleichzeitig findet es die BISSS-Vorsitzende aber „gut, dass sich jemand Gedanken macht“. Denn die zu lösenden Probleme seien groß.

Pech verweist darauf, dass die Schulen noch immer vergeblich auf den viel beschworenen Leitfaden für den digitalen Unterricht warten. Was bedeutet: Es gibt kein berlinweites Konzept, in dem die Standards festgelegt wären. Dies widerspricht der Forderung von Eltern und auch der SPD-Fraktion nach verbindlichen Vorgaben.

Es fehlen Laptops für sozial benachteiligte Schüler

Pech und andere Schulleiter vermissen aber nicht nur den Leitfaden, von dem die Bildungsverwaltung sagt, er sei „so gut wie fertig“. Vielmehr würden sie bis heute auch vergeblich auf einen der 9500 Laptops für sozial benachteiligte Schüler warten.

Andere Schulen vermissen die Bewilligung ihrer Anträge für das Programm „Lernbrücken“: Mit dem Geld aus diesem Programm sollten benachteiligte Schüler mittels freier Träger Lernstoff nachholen können. Die Bildungsverwaltung teilte dazu mit, dass die ersten Laptops inzwischen ausgeliefert seien. Es gebe auch bereits konkrete Kooperationen in Bezug auf die „Lernbrücken“.

Den Schulen dauert es aber zu lange, da vom Schuljahr nur noch wenige Wochen übrig sind. Zudem kämpfen sie mit fehlenden technischen Möglichkeiten, Konferenzen und Unterricht per Video zu organisieren.

Lehrermangel beim Präsenzunterricht

Zwar würden sie diese Hemmnisse gern mit Präsenzunterricht kompensieren; das aber scheitert an den strengen Vorgaben der Bildungsverwaltung. Während Bayern etwa angibt, Klassen würden nicht gedrittelt, sondern halbiert, da bis zu 15 Schüler im Raum sein dürften, trauen sich viele Schulen angesichts des Berliner Hygieneplans nur eine Drittelung zu – mit acht oder zehn Schülern pro Raum.

Diese strenge Vorgabe wiederum führt in Kombination mit dem Raum- und Lehrermangel dazu, dass kaum Unterricht stattfindet. Denn Berlin hatte es allen Lehrern ab 60 freigestellt, zu Hause zu bleiben, obwohl dies im Rahmenkonzept der Kultusminister gar nicht verlangt war.

Somit fehlen in Berlin Tausende dieser Altersgruppe im Präsenzunterricht. Eltern berichten von Grundschülern, die nur noch „viermal Unterricht bis zu den Sommerferien haben – insgesamt 16 Stunden. „Wir Eltern halten das für eine absolute Farce“, sagte ein Vater am Dienstag.

Verzicht auf Zweitkorrekturen beim Abitur

Unverständnis gibt es auf Elternseite auch zu der Vorgabe der Bildungsverwaltung, auf die Zweitkorrekturen im Abitur zu verzichten. Da die MSA-Klausuren weggefallen seien, sollten die Lehrer jetzt die Zweitkorrekturen sicherstellen, fordert der LEA in Übereinstimmung mit dem Landesschülerausschuss.

Die Bildungsverwaltung stützt sich mit ihrem Verzicht auf die Zweitkorrektur auf eine Übereinkunft der Kultusministerkonferenz (KMK). Demnach dürfen die Länder „ausnahmsweise auf Zweitkorrekturen verzichten, sofern die Abiturprüfung in diesem Jahr andernfalls nicht durchgeführt werden kann“, wie KMK-Sprecher Torsten Heil dem Tagesspiegel bestätigte.

Eine Zweitkorrektur ist allerdings dann geboten, wenn die Prüfungsnote drei Punkte von der Vornote abweicht, erläuterte die Bildungsverwaltung.

Elternausschuss will nur Noten werten, die den Schnitt verbessern

Auch zur Frage, wie die Leistungen der Schüler, die im nächsten Jahr Abitur machen, in diesem Halbjahr bewertet werden sollen, positioniert sich der LEA. Er fordert, dass bei den Leistungen, die im Rahmen des Fernunterrichts erbracht wurden, nur die Noten in die Bewertung einfließen sollen, die dem bisherigen Notenstand entsprechen oder besser sind.

„Damit wäre sichergestellt, dass Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der Ausnahmesituation ihr Leistungspotential nicht ausschöpfen können, auch nicht unverschuldet schlechter benotet werden.“ Zudem könne die Aussicht, sich verbessern zu können, zusätzlich motivieren.