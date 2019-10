Eine gute und eine schlechte Nachricht für Fahrgäste des IRE-Zuges Berlin-Hamburg: Erneut fallen in den kommenden beiden Wochen viele Züge aus. Als Grund gibt die Bahn Bauarbeiten an. Betroffen sind die Züge von Donnerstag bis Sonntag. Nach Angaben der Bahn sind die elektronischen Auskunftsmedien aktualisiert. In den vergangenen Monaten hatte die Bahn mehrfach IRE-Züge gestrichen wegen Personalmangels.

Ab Dezember will die Bahn kulanter sein, wenn ein IRE ausfällt. Der Fahrgastverband Pro Bahn teilte mit, dass die Bahn ab dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember Fahrkarten für den IRE auch in anderen Regionalzügen anerkennen will. Bislang konnten Tickets nur zurückgegeben werden, natürlich mit viel bürokratischen Aufwand. Der Kaufpreis wurde erstattet,

der Kunde musste ein neues (teures) Ticket kaufen. Viele Fahrgäste hatten sich darüber beschwert, Pro Bahn konnte nach eigenen Angaben nun diese kundenfreundliche Regelung durchsetzen. Denn der "Interregio-Express" ist ein Sonderfall bei der Bahn, er ist eine Mischung aus Nah- und Fernverkehr. Mit dem Kampfpreis 19,90 Euro (Hin und zurück 29,90) versucht die Bahn, mit den Billig-Fernbussen mitzuhalten. Seit April 2014 bietet die Bahn täglich ein oder zwei Verbindungen nach Hamburg an. Die Züge fahren nicht wie die ICE über Wittenberge, sondern über Stendal und Uelzen, die so genannte Amerikabahn. Diese erhält derzeit ein zweites Gleis in einigen Abschnitten.

Allerdings hatten Fahrgäste auch berichtet, dass die IRE-Tickets bei Ausfällen selbst im ICE anerkannt wurden.

Bis zum 13. Oktober fallen diese Züge aus:

• IRE Berlin- Hamburg

IRE 4276 (Do-Sa) Berlin Ostbahnhof (ab 07:52 Uhr) - Hamburg Hbf (an 11:04 Uhr)

IRE 4277 (Do+Fr) Hamburg Hbf (ab 16:42 Uhr) - Berlin Ostbahnhof (an 19:51 Uhr)

IRE 4279 (Sa+So) Hamburg Hbf (ab 19:24 Uhr) - Berlin Ostbahnhof (an 22:28 Uhr)

IRE 4278 (So) Berlin Ostbahnhof (ab 13:11) - Hamburg Hbf (an 16:22 Uhr)