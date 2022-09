Glückliches Ende einer Vermisstensuche Vierjähriger aus Hellersdorf in Linienbus wohlbehalten aufgefunden

Glückliches Ende einer Vermisstensuche: Ein seit Montagvormittag verschwundener Vierjähriger aus Hellersdorf ist wieder da. Das teilte die Polizei am Abend mit.

Zeugen sahen den Jungen am Nachmittag in einem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe. die Polizei traf ihn darin in Hohenschönhausen an – und übergab das Kind wohlbehalten seinen Eltern.

Zuvor hatte sie mit der Veröffentlichung von zwei Fotos des Kindes die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Wie das Landeskriminalamt am Nachmittag mitteilte, wurde der Vierjährige seit 10.32 Uhr vermisst. Er befand sich zuvor mit seinem Vater in einer Arztpraxis im Teterower Ring.

Als der Vater dort einen Arzttermin wahrnahm, verließ der kleine Junge die Praxis und wurde seitdem nicht mehr gesehen. [Mehr Polizeimeldungen aus Berlin lesen Sie in unserem Blaulicht-Blog.]

Nach dem öffentlichen Aufruf der Polizei änderte sich das – .und das stundenlange Bangen der Eltern hatte ein Ende. (Tsp)

