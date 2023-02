Vogelhalter zur Vorsicht aufgerufen Geflügelpest bei Höckerschwan in Berlin festgestellt

In der Kleintierklinik der Freien Universität Berlin ist ein Höckerschwan eingeschläfert worden, nachdem bei ihm am Dienstag die Geflügelpest nachgewiesen wurde. Der Schwan war in Friedrichshain-Kreuzberg gefunden worden. Das teilten die Berliner Senatsumweltverwaltung und das Bezirksamt Kreuzberg mit.

Es handelt sich um den ersten Fall der Erkrankung bei einem Wildvogel in diesem Winter. Deutschland- und europaweit hatte es in den vergangenen Wochen mehrere Geflügelpest-Fälle sowohl bei Wildvögeln als auch bei gehaltenen Vögeln gegeben.

In Berlin war im November 2022 bei einem Vogel im Zoologischen Garten die Geflügelpest festgestellt worden. Daraufhin wurde der Zoo zeitweise für Besucher gesperrt. Im Winter 2021/22 waren 26 Wildvögel betroffen. Deshalb mussten Berliner Geflügelhalter ihre Tiere von Februar bis Mitte März in Ställen halten.

Halter sollen ihre Tiere schützen

Im Moment ist der Subtyp H5N1 die aktivste Form der Erreger, die die auch als Vogelgrippe bekannte Krankheit auslösen. In Einzelfällen wurde dieser auch auf Menschen übertragen. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch wurde bislang nicht nachgewiesen.

Die Senatsverwaltung empfiehlt, tote Wasser-, Raben- oder Greifvögel bei der Veterinär- und Lebensmittelaufsicht des Bezirks zu melden. Kranke oder verendete Tiere sollten nicht angefasst werden. Auch die Federn sollten tabu sein. Kleinere Singvögel und Tauben dagegen gelten als nicht besonders anfällig für den Geflügelpest-Erreger.

Geflügelhalter sollten ihre Tiere in nächster Zeit besonders vor dem Kontakt mit Wildvögeln schützen. Und: Wildvögel sollten nicht an Futter, Tränke und Streu kommen.

Der Senat erinnert zudem daran, dass alle Geflügelhaltungen, die noch nicht bei der bezirklichen Veterinäraufsicht registriert sind, nachgemeldet werden müssen. (Tsp)

Zur Startseite