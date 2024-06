Volker Beck über Förderpolitik in Berlin „Mit Strohfeuern bekämpft man keinen Antisemitismus“

Herr Beck, die Zahl antisemitischer Straftaten ist auf Rekordhoch, gleichzeitig liegen in Berlin 20 Millionen Euro für Prävention und die Stärkung der jüdischen Gemeinden ungenutzt herum. Wie beurteilen Sie das?

Das ist misslich. Mir ist schleierhaft, wie bis Jahresende noch eine sinnvolle Förderung stattfinden soll. Außerdem ist zu befürchten, dass die Mittel so am Ende der Haushaltskonsolidierung zum Opfer fallen.

Richtig ist aber vor allem, dass nachhaltig gefördert wird. Die Politik reagiert oft zu situativ auf Ereignisse, bei denen der Antisemitismus sehr sichtbar wird, sei es nach dem 7. Oktober oder wie beim Attentat von Halle. Aber mit Strohfeuern bekämpft man keinen Antisemitismus.

Sondern?

Nachhaltigkeit bedeutet, dass sich Projekte in Ruhe entwickeln können. Das gilt gerade auch für Räume, in denen antisemitismus-kritische Kunst ihren Platz hat. In den vergangenen Jahren hat die Hegemonie der Boykottbewegung BDS im Kulturbereich dafür gesorgt, dass jüdische, israelische oder antisemitismuskritische Kulturschaffende entweder nicht mehr engagiert werden oder die Klappe halten müssen, damit sie weiterarbeiten können. Mit 20 Millionen Euro ließen sich Räume für sie wieder öffnen.

Aus der CDU kamen zuletzt verschiedene Vorschläge, wie die Förderung antisemitischer Akteure und Initiativen verhindert werden kann, unter anderem durch eine Antisemitismusklausel. Was halten Sie davon?

Der Vorstoß war wichtig. Aber so wie von der Kulturverwaltung vorgelegt, kann man das meines Erachtens nicht machen. Der freiheitliche Staat erzwingt keine Werteloyalität. Daher kann man meines Erachtens Zuwendungsempfängern nicht irgendwelche Erklärungen abverlangen.

Fachtagung zum Thema Am Montag veranstalten das Tikvah-Institut und die Konrad-Adenauer-Stiftung eine öffentliche rechtspolitische Fachtagung zum Thema „Antisemitismus und Zuwendungsrecht“. Anlass ist auch die gescheiterte Antisemitismusklausel der Berliner Kulturverwaltung. Nach Antisemitismusskandalen in staatlich geförderten Einrichtungen wie bei der documenta 15 wurde immer wieder „Kein Geld für Antisemitismus“ gefordert. Konkretes gibt es bisher kaum. Die Tagung soll politisch und rechtlich ausloten, wie Meinungs-, Kunst- und Wissenschaftsfreiheit gewahrt werden kann, ohne Antisemitismus Vorschub zu leisten. Programm und Anmeldung: tkvahinstitut.de

Man sollte vielmehr klarstellen, dass wer staatliche Gelder erhält, die Verfassungsprinzipien der Unantastbarkeit der Menschenwürde, die freiheitlich-demokratische Grundordnung und den Gedanken der Völkerverständigung beachten muss. Zusätzlich kann man antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Konzepte von Zuwendungen ausschließen.

Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) will künftig vor einer Förderung den Verfassungsschutz zurate ziehen. Eine gute Idee?

Der Vorschlag hat die Debatte ein bisschen verdorben. Die meisten Orte, an denen Antisemitismus verbreitet sind, fallen nicht in den Kompetenzbereich der Verfassungsschutzämter. Ich halte den Fokus dieses Vorschlages insofern für abwegig.

Über Volker Beck Volker Beck (Bündnis 90/Die Grünen) war von 1994 bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Aktuell ist er Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und Gesellschafter des Tikvah-Instituts. Das Tikvah-Institut sieht sich als Scharnier zwischen Wissenschaft und Bildung im Bereich der Antisemitismusbekämpfung.

Die Mitarbeiter wollen, dass auf soliderer wissenschaftlicher Basis Antisemitismus in verschiedenen Teilen unserer Gesellschaft bekämpft werden kann.

Badenberg schlug auch vor, die Landeshaushaltsordnung um eine Klausel zu ergänzen und das Problem darüber zu lösen. Wie finden Sie den Vorschlag?

Die Justizsenatorin hat damit einen Vorschlag aufgegriffen, den wir als Tikvah-Institut erarbeitet haben. Es geht vereinfacht gesagt darum, dass sich Zuwendungsempfänger an die verfassungsrechtlichen Vorgaben, an die der Staat selbst gebunden ist, halten müssen und dies in der jeweiligen Haushaltsordnung verankert wird. Die bereits genannten Prinzipien muss der Zuwendungsempfänger bei der Umsetzung seines Projektes beachten und darf sie nicht gefährden.

Der SPD geht das zu weit. Wie bewerten Sie das?

Ich verstehe ehrlich gesagt die Gegenargumente nicht. Im Bund hat die SPD beim Stiftungsfinanzierungsgesetz entsprechende Beschränkungen aufgenommen. Beim Entwurf des Demokatiefördergesetzes steht Ähnliches. Wenn man sich genau an diesen Verfassungswerten orientiert, die wir vorgeschlagen haben, muss kein anständiger Demokrat Angst davor haben.