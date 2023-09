Vom Anbau bis zum Aufguss Das Berliner Kaffee-Festival will Profis und Liebhaber zusammenbringen

Mehrere kreative Köpfe vereint eine Mission: passionierte Kaffeeliebhaber und Profis aus der Branche auf einem einwöchigen Festival zusammenzubringen und den Austausch unter ihnen zu fördern. Hinter dieser Idee steht unter anderem Phillip Reichel, Kurator des früheren „Berlin Coffee Festivals“ und Gründer einer Neuköllner Kaffeerösterei. Dieser hat sich mit der Berliner Kreativagentur Cee Cee zusammengetan – und heraus kam das Festival „Coffee Week“, das noch bis Sonntag berlinweit läuft.

Mithilfe zahlreicher Veranstaltungen soll Wissen über die verschiedenen Teilbereiche des Themas vermittelt werden. Von der Aufklärung über den Anbau im Ausland bis hin zur Vielfalt der Brühtechniken. „Kaffee ist nicht nur der populäre Koffein-Kick. Für uns ist er Wissenschaft und Kunst in einem“, sagen die Veranstalter. Was erstmal nach einem Fest für belesene Kaffee-Nerds klingt, ist mehr. Auch für Neugierige und Einsteiger sind einige Programmpunkte dabei, die nicht voraussetzen, dass man Kaffee überhaupt selbst trinkt. Da die Events in ganz Berlin auf verschiedene Standorte verteilt sind, lässt sich so auch gleich die Stadt etwas erkunden.

Einige der Programmpunkte sind kostenlos, für andere können Interessierte Karten über die festivaleigene Webseite coffeeweek.de kaufen. Der Brewers-Cup-Champion Vladyslav Demonenko aus der Ukraine zeigt am Mittwoch etwa ungewöhnliche Methoden, Filterkaffee zu brühen. Am Freitag gibt es eine kostenlose Informationsveranstaltung über die sozioökonomischen Aspekte des Anbaus von Kaffee in Bolivien: Die in Berlin lebende Bolivianerin Jharka erzählt über die Arbeit auf der Farm ihrer Familie, landestypische Snacks gibt es ebenso vor Ort. Wer lieber seine kreativen Fähigkeiten unter Beweis stellen möchte, kann dies am Sonntag in der Blaffke-Kaffeebar tun: Für den am schönsten eingegossenen Kaffee gibt es eine Tüte vom hauseigenen Röstkaffee zu gewinnen.