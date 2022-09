Von Autos angefahren Elfjähriger und Erwachsener bei Verkehrsunfällen in Berlin schwer verletzt

Bei zwei Verkehrsunfällen in den Berliner Bezirken Tempelhof-Schöneberg und Lichtenberg sind am Montag ein Kind und ein Erwachsener schwer verletzt worden. Beide wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

In Lichtenberg soll nach Angaben der Polizei ein elfjähriger Junge bei einer für ihn Rot zeigenden Ampel auf die Fahrbahn gelaufen sein. Ein 57-jähriger Autofahrer, gerade im Begriff abzubiegen, konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Jungen mit seinem Wagen an. Das Kind erlitt schwere Verletzungen an den Beinen.

In Lichtenberg wurde ebenfalls ein Mensch bei einem Verkehrsunfall verletzt. Laut Polizei wurde der Mann nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen beim Betreten der Fahrbahn von einem Fahrzeug angefahren. Infolge des Aufpralls schlug der Kopf des 22-Jährigen gegen die Windschutzscheibe des Pkw. Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (Tsp)

