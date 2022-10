Von Autos angefahren Zwei Radfahrer und zwei Fußgängerinnen bei Unfällen in Berlin schwer verletzt

In Berlin sind am Mittwoch bei Verkehrsunfällen mit Autofahrern zwei Radfahrer und zwei Fußgängerinnen schwer verletzt worden. In einem Fall flüchtete der oder die unbekannte Autofahrer:in und ließ eine schwer verletzte Seniorin zurück.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 15 Uhr im Ortsteil Mariendorf in Tempelhof-Schöneberg. Eine bislang noch unbekannte Person fuhr eine 70-jährige Fußgängerin an, als diese die Strelitzstraße in Richtung Markgrafenstraße überquerte.

Nach Angaben der Polizei fuhr die Person mit einem Auto vom rechten Fahrbahnrand des Strelitzwegs an und touchierte die Fußgängerin. Die Frau stürzte und wurde schwer an Kopf und Hüfte verletzt. Der oder die Unbekannte habe sich anschließend mit dem Auto in Richtung Mariendorfer Damm vom Unfallort entfernt, ohne sich um die Verletzte zu kümmern, teilte die Polizei mit. Die Schwerverletzte soll sich zunächst nach Hause begeben haben, wo eine Nachbarin dann mehrere Stunden später Rettungskräfte rief. Die 70-Jährige wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Seniorin rollte über Motorhaube

Am selben Tag wurde in Spandau eine ebenfalls 70-jährige Fußgängerin von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war ein 65-jähriger Autofahrer gegen 10.50 Uhr vom Präwesiner Weg nach links in die Seeburger Straße abgebogen, wobei er die 70-Jährige anfuhr. Laut Polizei rollte sie durch die Wucht des Zusammenstoßes über die Motorhaube und stürzte zu Boden. Sie kam mit schweren Verletzungen am Kopf und im Beckenbereich ins Krankenhaus.

Bei weiteren Unfällen in Köpenick und Mitte wurden am Mittwoch zwei Radfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam es zunächst gegen zwölf Uhr zu einem Unfall auf dem Müggelheimer Damm. Ein 67-jähriger Autofahrer fuhr in Richtung Müggelheim, als der 85-jährige Radler, der in dieselbe Richtung unterwegs war, kurz vor einer Einmündung nach links auf die Fahrbahn fuhr, um den Müggelheimer Damm zu überqueren. Beim Zusammenstoß erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

In Mitte wurde kurz darauf gegen 13.45 Uhr ein 58-jähriger Radfahrer von einem Auto angefahren. Auch er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann die Konrad-Adenauer-Straße entlang in Richtung Spreebogenpark. An der Kreuzung zur Otto-von-Bismarck-Allee kam es zum Zusammenstoß mit einem 24-jährigen Autofahrer, der laut Polizei bevorrechtigt von links aus die Allee querte. In allen vier Fällen ermittelt nun die Polizei. (Tsp)

