Von Bezirksverordneten, Becherspendern und Backpfeifen Diese Berlinerinnen und Berliner verdienen sich die Medaillen der Woche

3 Bronze

Hertha-Fans zeigen Ha-Ho-Herz – und ernten dafür neben unserer Bronzemedaille hoffentlich einiges an Barem.

Die Hertha-Fangruppe „Harlekins“ schwenkt nicht nur Fahnen, sondern sammelt auch für gute Zwecke. © imago/Contrast/IMAGO/O.Behrendt

Mit der seit 2005 wiederkehrenden Aktion „Spendet Becher, rettet Leben“ sammelt die Fan-Gruppe Harlekins am heutigen Sonnabend im Olympiastadion diesmal für den Hospizdienst Christophorus in Gatow.

2 Silber

Die „Backpfeife“ auf dem Holzmarktgelände in Friedrichshain hat nicht nur einen bemerkenswerten Namen für eine Bäckerei, auch das inklusive Konzept dahinter ist besonders: Inhaber Mattis Hapering backt seine Brote zusammen mit Azubi Wael Zefzef, gehörlos und vor acht Jahren aus Tunesien geflüchtet.

Wael Zefzef (li.) ist gehörlos und Auszubildender in der Friedrichshainer Bäckerei Backpfeife von Mattis Hapering. © Louise Otterbein

Die beiden kommunizieren per Gebärdensprache. Silber hoch 2!

1 Gold

Gold wert für Neukölln, Gold wert für Berlin: Eva-Marie Schoenthal (SPD) war 36 Jahre lang Bezirksverordnete und prägte ihren Bezirk und die Stadt vor allem durch ihren Einsatz für die Schwächsten unserer Gesellschaft – durch ihre Tatkraft und ihr, wie ihre Partei schrieb, schelmisches Lachen.

Eva-Marie Schoenthal, hier am 22. September 2016 in ihrem Garten in Berlin-Buckow. © Kitty Kleist-Heinrich TSP

In der Nacht zu Dienstag ist die 92-Jährige und damit älteste noch aktive Lokalpolitikerin verstorben. Bis zuletzt engagiert und rüstig, wird sie Berlin und seinen Menschen fehlen.

0 Blech

Die Deutsche Fußball Liga, die Vermarktungsorganisation aller 36 deutscher Fußballbundesligisten also, mag es gleißend hell. Trotz eitel Sonnenschein wurden am vergangenen Spieltag Olympiastadion und Alte Försterei wieder kräftig per Flutlicht bestrahlt.

Die „erhellende“ Erklärung: Die wichtigen Fernsehkameras gieren nach mindestens 1600 Lux. Im strahlenden Spotlight dafür von uns: verschwenderisches Blech!

Hell für die DFL: Auch in der Alten Försterei brennt das Flutlicht bei Sonnenschein. © imago/contrast

Ihnen kommt in den nächsten Tagen etwas Medaillenwürdiges unter? Schreiben uns gerne Ihre Ideen an checkpoint@tagesspiegel.de. Auch Ihre Einsprüche erreichen uns so.