„Von der Boulevardpresse gekreuzigt“ Schauspieler Mickey Rourke springt Kollege Til Schweiger bei

Seit einigen Wochen steht Til Schweiger (59) in der Kritik. Wie der „Spiegel berichtete, soll der Schauspieler und Regisseur mehrfach betrunken an Filmsets erschienen sein, seine Mitarbeiter schikaniert haben und sogar handgreiflich geworden sein. Einige seiner prominenten Kollegen, darunter die Schauspielerinnen Nora Tschirner oder Nina Haag, bestätigten, dass die Filmbranche auch um Schweiger herum „toxisch“ sei.

Jetzt aber gibt es prominente Unterstützung – und die kommt sogar aus Übersee. Am Dienstag postete der US-Schauspieler und ehemalige Profiboxer Mickey Rourke ein Bild des jungen Schweigers auf Instagram und schrieb darunter: „Mir wurde zugetragen, dass ein lieber Freund von mir, vielleicht das größte Talent als Schauspieler, Regisseur und Produzent, Til Schweiger, in der letzten Zeit von der Boulevardpresse gekreuzigt wurde“. Ihm sei es wichtig, diesen Beitrag zu schreiben, weil er in der Vergangenheit mit Til Schweiger zusammengearbeitet und ihn als einen kreativen und angenehmen Mann kennengelernt habe. Er stehe neben ihm und würde ihm nicht in den Rücken fallen.

„Loyaler Mann mit großer Substanz“

Im Verlauf seines Textes richtet Rourke seine Worte direkt an Schweiger: „Ich glaube an dich (...), ich weiß, dass du ein starker, intelligenter, loyaler Mann mit großer Substanz bist, der es liebt Filme zu machen (...)“. Der 70-Jährige scheint emotional berührt, nutzt deutliche, immer mal wieder auch vulgäre Worte. Abschließend stellt er fest, dass er der Freund sei, der Til Schweiger zur Seite stehen werde, weil er wisse, wie der sich gerade fühle. „Ich saß auf meinem Arsch“, er habe aber niemals knien müssen. „Es wird Zeit brauchen, aber du wirst es schaffen!!! Bruder. Liebe und Respekt. Mickey Rourke“. Die Kommentarfunktion unter Rourkes Instagram-Beiträgen ist deaktiviert.

Rourke und Schweiger arbeiteten 2017 zusammen für den Episodenfilm „Berlin, I love you“, bei dem Schweiger Regie führte. Vor den Dreharbeiten ätzte Rourke über das Drehbuch: „Der Dialog ist geschrieben wie von einem Sechstklässler, der noch nie mit einem Mädchen gesprochen hat.“ Das löste Spekulationen über einen Streit der beiden aus, die im Nachgang von Rourke aufgelöst wurden, weil er damals schon der „Bild“ erzählte, dass er sich für Schweiger „den Arsch aufreißen“ würde: Er halte ihn für den talentiertesten Regisseur, dem er seit Darren Aronofsky („Black Swan“, „Requiem For A Dream“) begegnet sei.