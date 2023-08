Von Schlagerbarden und Kängurus Diese Berlinerinnen und Berliner ergattern die Medaillen der Woche

3 Bronze

Nach einem löwigen Wildschwein und einer plüschigen Löwin reiht sich ein Känguru ein in die Riege der illustren Berlin-Brandenburger Sommerlochtiere.

Das mutmaßliche Wallaby wurde im Landkreis Barnim abgelichtet. Prognose: Lange kann es nicht mehr dauern, bis es Berlin für sich entdeckt. Bronze!

Mit Schwanz, Charme und Beutel: Im Barnim wurde ein Wallaby gesichtet – hier ein entfernter Verwandter. © Viktor Cap

2 Silber

Nach der Flucht aus der Ukraine beschoss Familie Bilokon: Wir gründen in Berlin ein neues Unternehmen. Und wovon kann es hier nie genug geben? Eisdielen! Bei „B-iced” in Weißensee gibt es 14 Sorten Eis, außerdem Torten, Makronen und Mojitos.

Maria Bilokon leitet die Eisdiele „B-Iced“ in Weißensee. © Yulia Valova

Sechs Monate dauerte die Anmeldung des Gewerbes, insgesamt 27 Behörden musste Geschäftsführerin Maria Bilokon durchlaufen. Für so viel Durchhaltevermögen verleihen wir Silber!

1 Gold

Eine Nachricht, so kurz und knapp wie überraschend und traurig für alle Schlagerfans: Frank Zander (81) hört zumindest ein bisschen auf. Am heutigen Sonnabend gibt der gelernte Grafiker sein letztes großes Konzert, auf dem Berliner „Schlager-Olymp” in Lübars. Der Bild-Zeitung sagte er: „Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man sagen muss: Das war’s”. Das letzte Lied auf der Bühne in Lübars? „Nur nach Hause”, die Hertha-Hymne. Gold für das kratzige Goldkehlchen!

Schlagerstar Frank Zander hat seinen Abschied von der großen Bühne verkündet. © imago/STAR-MEDIA/imago/STAR-MEDIA

0 Blech

Szenen wie aus einem schlechten Film: Sicherheitsleute zerstören Sanitäranlagen und Möbel, heben Fenster aus den Rahmen, kappen Strom- und Wasserversorgung, wollen so die Bewohner eines Wohnhauses in der Habersaathstraße in Mitte verdrängen. Der mutmaßliche Auftraggeber: Der Eigentümer des Hauses, die Firma „Arcadia Estates“. Das Bezirksamt Mitte spricht von „möglicherweise rechtswidrigen Maßnahmen”, die Eigentümerfirma bleibt stumm. Blech!