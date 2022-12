Von traditionell bis jazzig Wo Heiligabend-Gottesdienste in Berlin zum Erlebnis werden

Berlin ist nicht unbedingt als Zentrum der Christenheit bekannt. Doch zu Weihnachten zieht es viele Menschen, die sonst nicht viel mit der Kirche zu tun haben, doch in ein Gotteshaus. Wir haben einige Empfehlungen.

1 Traditionelle Weihnachten im Berliner Dom

Die größte Kirche der Stadt öffnet auch dieses Jahr wieder ihre Türen für Groß und Klein. Vier Gottesdienste werden an Heiligabend im Berliner Dom zwischen 14 Uhr und Mitternacht gehalten. Jeder davon wird von einem unterschiedlichen Chor begleitet. Wer Menschenmassen lieber meidet, kann drei der Gottesdienste auch online in der Live-Übertragung verfolgen. Mehr Infos dazu gibt es hier. Ort: Berliner Dom, Am Lustgarten

2 Christvesper mit jüdischen und muslimischen Gästen

Eine Christvesper mit jüdischen und muslimischen Gästen wird in der Marienkirche auf dem Alexanderplatz gefeiert. Weihnachten ist für Christen wertvoll, sagt Pfarrer Gregor Hohberg. „Und das Wertvollste wollen wir mit unseren Gästen teilen.“ Mit dabei sind Rabbiner Andreas Nachama, Pfarrer Gregor Hohberg, Lebenskunstphilosoph Wilhelm Schmid und die islamische Theologin Rümeysa Bag. Beginn ist um 14 Uhr. Wer sich später am Tag noch die Christvesper mit Auszügen aus dem Weihnachtsoratorium oder die Orgelmusik mit Organist Xaver Schult anhören möchte, findet hier mehr Infos. Ort: St. Marienkirche, Karl-Liebknecht-Straße 8

Gläubige bei der Christvesper im Berliner Hauptbahnhof. © dpa / Paul Zinken

3 Auf ein ganz besonderes Weihnachten im Hauptbahnhof

Für einen etwas ungewöhnlicheren Weihnachtsgottesdienst sorgen die Evangelische Bahnhofsmission und die Deutsche Bahn. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet dieses Jahr der Heiligabend-Gottesdienst in der Eingangshalle des Hauptbahnhofs wieder statt. Im Takt der ein- und abfahrenden Züge werden hier ab 22 Uhr traditionelle Weihnachtslieder gesungen. Auch die Predigt soll nicht fehlen – dafür wird ein Altar vor zwei stillgelegten Rolltreppen aufgebaut. Christen und Nichtchristen, Berliner und Reisende, alle seien eingeladen, heißt es auf der Website der Bahnhofsmission. Ort: Hauptbahnhof

4 Musikalische Weihnachten in der Sophienkirche

Ein besonders musikalisches Programm gibt es in Mitte in der Sophienkirche. Highlights sind die Andacht mit dem traditionellen Turmblasen um 17 Uhr im Kirchpark und die darauffolgende musikalische Christvesper mit Bachkantate. Auf eine musikalische Untermalung mit Saxofon- und Orgelklängen kann man sich außerdem bei der Christnacht um 23 Uhr freuen. Für das jüngere Publikum findet früher am Tag auch ein Krippenspiel statt. Mehr Infos gibt es hier. Ort: Sophienkirche, Große Hamburger Straße 29-30

Heilige Nacht Eine Übersicht aller evangelischen Weihnachtsgottesdienste in Berlin gibt es online unter www.berlin-evangelisch.de/weihnachten2022. Alle Veranstaltungen rund um Weihnachten im katholischen Erzbistum Berlin sind zu finden unter www..erzbistumberlin.de/weihnachten.

5 Jazz in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche

Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Breitscheidplatz bedarf keiner Vorstellung. Möglicherweise etwas ungewohnter ist allerdings die Jazz-Vesper, die um 19 Uhr von Pfarrerin Kathrin Oxen gehalten wird. Dieser Gottesdienst mit dem Titel „Peace on Earth“ wird von Uwe Steinmetz und Helmut Hoeft auf Saxofon und Orgel begleitet. Traditionellere Musik gibt es bei den drei anderen Christvespern an Heiligabend. Mehr Infos dazu hier. Ort: Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche, Breitscheidplatz

6 Bescherung für Obdachlose und Bedürftige in der Zwölf-Apostel-Kirche

In der Zwölf-Apostel-Kirche in Schöneberg findet zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr eine wahrhaft christliche Bescherung statt. Damit alle ein wenig an der Weihnachtsfreude teilhaben können, werden Geschenktüten, Orangen, Nüsse, Weihnachtsgebäck und Fruchtpunsch an Obdachlose und Bedürftige ausgeteilt. Darüber hinaus gibt es ein klassisches Programm mit Krippenspiel, Christvesper und Christmette. Mehr Infos hier. Ort: Zwölf-Apostel-Kirche, An der Apostelkirche 1

Grab auf dem Alten St. Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg © Thilo Rückeis TSP

7 Christvesper für Trauernde auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof

Auf dem historischen Friedhof, der unter anderem auch die Grabmäler der Gebrüder Grimm beherbergt, finden Trauernde an Heiligabend Zuflucht. Die Beratungsstelle für Trauernde im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg will trauernden Menschen einen Ort geben, „an dem sie sich zwischen weihnachtlicher Fröhlichkeit nicht fehl am Platz fühlen“. Mit dabei ist Pfarrerin Cornelia Marquardt. Beginn ist um 15 Uhr. Ort: Alter St.-Matthäus-Kirchhof, Großgörschenstraße 12-14

Zur Startseite