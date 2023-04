Von Zuspätkommer für Zuspätkommer Flunkern mit BVG-Filter

Mit einem Klick in die U-Bahn. Seit letztem Donnerstag kann man sich per Instagram-Filter in wenigen Sekunden digital in die Bahn teleportieren.

„Wenn’s bei dir mal länger dauert: lad dir unseren Filter“, mit dieser Caption wirbt das BVG-Team auf Instagram für ihren neuen Alltagstrick für alle Zuspätkommer:innen.

Falls Freunde fragen, ob man schon los ist, hilft die BVG mit dem perfektem Beweisbild: Das eigene Gesicht erscheint in Sekunden vor Bahnkulisse und realistischen Hintergrundgeräuschen. Es sieht also so aus, als sei man bereits auf dem Weg. Ein scherzhafter Versuch der BVG, vom eigenen Zuspätkommen abzulenken?

„Weil wir auch diejenigen sind, die zu spät dran sind. Haha“, kommentiert eine Nutzerin unter dem Post. Pünktlichkeit zählt bekannterweise nicht zu den Stärken des Berliner Verkehrsunternehmens. Die Mehrheit der Berliner:innen hat sich vermutlich schon einmal über Verspätungen der BVG beschwert. Versucht der Verkehrsbetrieb nun von der eigenen Unpünktlichkeit abzulenken?

Fakt ist: jeder kommt mal zu spät, nicht nur wegen Bus und Bahn. Für den Fall der Fälle kann man jetzt per Filter etwas schummeln. Finden kann man den Filter im Instagram-Profil der BVG.