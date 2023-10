„Vor zehn Jahren war das nicht so“ Berliner Holocaust-Überlebende Margot Friedländer enttäuscht über Angriffe auf jüdische Einrichtungen

Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer ist nach eigenen Worten „enttäuscht“ darüber, dass jüdische Einrichtungen in Berlin wieder Ziele von Angriffen werden. Das sagte die 101-Jährige der RBB-Landeswelle „88.8“.

„Ich bin hier geboren, ich bin Berlinerin. Ich liebe Berlin, ich liebte Berlin. Das ist genau das, was ich nicht geahnt hätte, dass das nochmal ‚aufflirrt’ in dieser Weise“, sagte Friedländer dem Radiosender.

„Ich bin sehr enttäuscht, denn vor zehn Jahren war das nicht so. Das hat sich sehr geändert. Ich bin enttäuscht, dass so viele sich angesteckt haben und rebellieren. Sie haben keinen Grund dazu. Im Gegenteil.“

Wir sind alle gleich – es gibt kein christliches, muslimisches, jüdisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. (...) Wir sind Menschen, nichts anderes. Seid doch Menschen! Margot Friedländer, Holocaust-Überlebende

Während des Interviews in ihrer Wohnung in Schöneberg sagte Friedländer weiter: „Man versucht das, was gewesen ist, auszulöschen. Das ist für uns wahnsinnig enttäuschend. Ich habe in diesen zehn Jahren hunderte und hunderte Danksagungen von Schülern bekommen. Sie hören mich an und schreiben mir: ‚Auf uns können Sie sich verlassen!’ Und dann passiert das. Das ist doch enttäuschend.“

Rückblickend auf ihr Leben betonte Margot Friedländer in dem Gespräch immer wieder, wie wichtig ihr Menschlichkeit sei. Die 101-Jährige wörtlich: „Wir sind alle gleich – es gibt kein christliches, muslimisches, jüdisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. Ihr habt alle dasselbe. Wir kommen alle auf diese Art und Weise auf diese Welt. Wir sind Menschen, nichts anderes. Seid doch Menschen!“

Friedländer feiert im November 102. Geburtstag

Margot Friedländer ist eine der letzten Zeitzeuginnen des Holocausts und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse.

Ab dem 2. November ist das Dokudrama „Ich bin! Margot Friedländer“ in der ZDF-Mediathek zu sehen. Friedländer feiert am 5. November ihren 102. Geburtstag.