Vorfall am S-Bahnhof Tiergarten in Berlin Mann wirft Fahrrad vor S-Bahn – 100 Fahrgäste müssen Zug verlassen

Weil ein Mann sein Fahrrad vor eine einfahrende S-Bahn geworfen hat, mussten am Montag in Berlin 100 Fahrgäste die Bahn verlassen und lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Betroffen waren die S3, S5, S7 und S9.

Der aggressiv wirkende Mann war am Montagnachmittag bereits in einem Zug aufgefallen, am S-Bahnhof Tiergarten warf er dann das Rad auf die Gleise und flüchtete, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Trotz sofortigen Bremsens überrollte die nächste S-Bahn das Fahrrad und wurde beschädigt.

Bundespolizisten begleiteten Fahrgäste außerhalb des Bahnhofs aus den Zügen. „Um das unter der S-Bahn verkeilte Fahrrad herauszulösen, kam es zu Sperrungen im Bahnverkehr und umfangreichen Auswirkungen.“ Die Polizei wertet nun Videoaufnahmen aus. (dpa)