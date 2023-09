Vorfall in Berlin-Kreuzberg Unbekannter attackiert 37-Jährigen im Görlitzer Park mit Messer und verletzt ihn schwer

Erneut ein Gewaltvorfall im Görlitzer Park: In der Grünanlage in Kreuzberg ist ein 37-Jähriger am Dienstagmorgen durch Messerstiche schwer verletzt worden. Das teilte die Berliner Polizei am Nachmittag mit.

Den Angaben nach wurde der Mann gegen 4.15 Uhr im Park von einer unbekannten Person angesprochen und aufgefordert, ihm sein Basecap zu geben. Als der 37-Jährige dies ablehnte, soll der mutmaßliche Täter auf den Mann eingestochen haben. Anschließend entkam der Angreifer unerkannt, so die Polizei.

Ein Passant alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte versorgten den Mann vor Ort. Der 37-Jährige erlitt durch den Angriff zwei Stichverletzungen am Oberkörper. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert werden musste. Lebensgefahr soll nicht bestehen, teilte die Polizei mit. Sie ermittelt weiter. (Tsp)