Vorfall in Berlin-Kreuzberg Zwei Frauen transfeindlich beleidigt und mit Flasche verletzt

Zwei Frauen sind am Dienstagabend in Berlin-Kreuzberg transfeindlich beleidigt und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stand eine 22-Jährige gemeinsam mit ihrer 23-jährigen Freundin gegen 22 Uhr an einer Kasse eines Supermarktes in der Skalitzer Straße, als sich zwei Männer hinter ihr transfeindlich äußerten.

Beim Verlassen der Filiale soll das Duo ihr und ihrer Begleiterin gefolgt sein und sie mit einer Flasche und einer Eispackung beworfen und erneut transfeindlich beleidigt haben. Die 22-Jährige wurde dabei an Arm und Oberkörper verletzt. Die beiden Frauen zeigten bei der Polizeiwache am Kottbusser Tor die Beleidigung und die Körperverletzung an. Die 22-Jährige wurde dort ambulant von Rettungskräften behandelt.

Die beiden Täter entkamen unerkannt. Der Staatsschutz ermittelt. (Tsp)