Vorfälle am Berliner Schlachtensee 19-Jähriger nach mutmaßlichen Vergewaltigungen festgenommen

Nach mehreren Sexualdelikten am Berliner Schlachtensee im Juni hat die Berliner Polizei vergangene Woche einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. Das teilte die Behörde am Donnerstag später mit. Demnach soll der Haftbefehl bereits am 10. August um 11 Uhr in einem Friseursalon in Berlin-Tiergarten vollstreckt worden sein.

In der Nacht vom 9. auf den 10. Juni soll es am Schlachtensee zu Vergewaltigungen, sexuellen Übergriffen und sexuellen Belästigungen junger Frauen gekommen sein. Wie berichtet, soll eine 14-Jährige vergewaltigt worden sein. Die Polizei ermittelt gegen vier Verdächtige aus Schöneberg, Tempelhof und Zehlendorf im Alter von 14 bis 19 Jahren.

Der 19-Jährige ist der dritte Tatverdächtige, der in dem Fall festgenommen wurde. Zwei weitere Mitbeschuldigte im Alter von 14 und 15 Jahren wurden bereits am 1. August festgenommen. Beide gelten als Intensivtäter. Die Festnahme der Verdächtigen erfolgte bei einer weiteren Straftat: Sie versuchten am U-Bahnhof Walther-Schreiber-Platz einen gemeinschaftlichen Raub zu begehen. Wegen einer Verdunkelungsgefahr kamen beide in Untersuchungshaft.

Dass Polizei und Staatsanwaltschaft erst jetzt über die Festnahme des 19-Jährigen informieren, begründen die Behörden mit einem „Bürofehler“. Die Ermittlungen dauern an.