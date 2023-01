Vorfälle in Neukölln und Gesundbrunnen Polizei sucht Zeugen der Silvester-Krawallen in Berlin

Die Berliner Polizei hat bislang Hinweise zu 140 Fällen aus der Silvesternacht bekommen. Nun ruft sie noch einmal Zeugen von Ausschreitungen dazu auf, sich zu melden. Insbesondere geht es ihr um die Identifizierung von Tatverdächtigen bei drei Vorfällen.

Wer rund um den Brand des Reisebusses in der Sonnenallee, Ecke Michael-Bohnen-Ring in Neukölln etwas beobachtet hat, soll sich unter Telefon (030) 46 64-91 21 15 melden.



Zeugen des Beschusses von Polizisten in der Wutzkyallee in Gropiusstadt kurz nach Mitternacht werden gebeten, sich unter Telefon (030) 46 64-47 33 47 zu melden – zu den üblichen Bürodienstzeiten zwischen 9 und 15 Uhr.

Wer den Schuss auf einen unbesetzten Streifenwagen der Polizei gegen 0.30 Uhr in der Soldiner Straße in Gesundbrunnen gesehen hat, ist beim Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes richtig. Hinweise werden zwischen 9 und 15 Uhr unter Telefon (030) 46 64-95 22 13 entgegengenommen.

Außerhalb der Bürodienstzeiten sind Hinweise am Bürgertelefon der Polizei Berlin unter Telefon (030) 46 64-46 64, bei der Internetwache oder jeder Polizeidienststelle möglich – auch zu anderen Beobachtungen von Brandstiftungen, Angriffen auf Einsatz- und Rettungskräfte oder andere gewalttätige Ereignisse in der Silvesternacht.

Wer Bilder oder Videos hat, kann sie weiterhin beim Hinweisportal der Polizei Berlin loswerden. (tsp)

