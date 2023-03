Vorhang auf am Potsdamer Platz Komödie am Ku’damm feiert Eröffnung

„Schon ist der Ku’damm in Mitte“: Mit diesen Worten eröffnet Komödienleiter Martin Woelffer am Sonntag die Feier der Komödie am Kurfürstendamm. Diesmal im Theater am Potsdamer Platz.

Umzüge sind für die Ku’damm-Komödie nichts Neues. Nach Abriss des Ku’damm-Karrees musste diese 2018 übergangsweise ins Schiller-Theater ziehen. Nun hieß es wieder: Koffer packen. Seit dem 10. März spielen sie auf der Bühne am Potsdamer Platz.

Während sich das Theater langsam füllt, eröffnet das Landespolizeiorchester Brandenburg mit heiterer Musik das Fest am Sonntag. Die 1754 Plätze sind fast komplett mit den treuen Zuschauer:innen der Komödie belegt. Mit Gesprächen über kommende Stücke wie „Stolz und Vorurteil *oder so“, einer spielerischen Tanzeinlage der Kinder der „Ku’damm-Bande“ oder Ausschnitten aus dem Rio Reiser-Programm „Irrlichter“ wird dem Publikum ein buntes Programm geboten.

Viel Applaus für Walter Plathe

Alle hören gebannt Edgar Selge zu, der einen Auszug aus seinem Roman „Hast du uns endlich gefunden“ vorliest. Lautes Gelächter erfüllt den Saal, als der lang ersehnte Walter Plathe zum Ende endlich auf die Bühne tritt. Mit dem Ausschnitt aus seinem aktuellen Programm „Schwejk“ zeigt der Fernsehliebling seine große Liebe zum Theater. Und auch das Theater liebt ihn. Er erhält vermutlich den lautesten Applaus des Nachmittags.

Neben Überraschungsgast Klaus Lederer sind auch weitere prominente Gesichter wie Katja Weitzenböck, Brigitte Grothum und Peter Jordan im Publikum zu sehen.

Wie erfolgreich die Eröffnungsfeier war, zeigt die lange Schlange, die sich nach Vorstellungsende an der Theaterkasse bildet. Nicht wenige Zuschauer:innen besuchen noch am selben Abend „Rosige Aussicht“ mit Edgar Selge. Das heißt wohl, Martin Woelffer hat Recht: „Jetzt ist der Ku’damm in Mitte angekommen.“

Zur Startseite