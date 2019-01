Seit Monaten fürchten Hunderte Mieter in Wedding und Neukölln um ihre Wohnungen. Im Sommer kaufte die dänische Pensionskasse PFA ganze Straßenzüge in Berlin als Teil eines Immobilienpaketes, zu dem deutschlandweit 3700 Wohnungen gehören sollen. Nun wandten die Bezirke das bezirkliche Vorkaufsrecht an und entzogen den Investoren damit insgesamt 265 Wohnungen – der bislang größte Kauf über dieses Instrument in Berlin.

„Ich glaube schon, dass das ein Symbol ist“, sagt der Neuköllner Stadtrat für Stadtentwicklung, Jochen Biedermann (Grüne). Der Bezirk Mitte erwirbt den Wohnblock mit 125 Wohnungen an der Seestraße Ecke Turiner Straße durch die städtische Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM). Der Kaufpreis beträgt 19 Millionen Euro, der Zuschuss vom Senat 15 Prozent. „Die mehrheitliche Zustimmung der Berliner zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen zeigt, dass die Bodenfrage neu gestellt werden muss“, sagt Mittes Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD).

Neukölln übt das Vorkaufsrecht für den Hauskomplex in der Thiemannstraße 16 bis 23 und Böhmische Straße 21 und 23 zugunsten der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land aus. Der Kaufpreis ist nicht bekannt. Etwa 300 Menschen leben hier in 140 Wohnungen. Darunter auch etwa 60 Rentner, die zum Teil seit Jahrzehnten in den Häusern leben.

Zuvor hatte die PFA die Frist für die Unterzeichnung einer Abwendungsvereinbarung verrinnen lassen. Eine Mitte Dezember angebotene Vereinbarung lehnte der Bezirk ab, da sie die Mieter nicht ausreichend geschützt hätte, sagt Biedermann. Die PFA wollte sich auf Anfrage zu dem Vorgang nicht äußern. Endgültige Sicherheit gibt es für die Mieter jedoch noch nicht: Die PFA hat nun einen Monat Zeit, Widerspruch einzulegen.

