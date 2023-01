Vornamen-Abfrage nach Silvester In der Berliner CDU wird das Vorgehen als „weniger hilfreich“ kritisiert

Der Landesgeschäftsführer der Jungen Union in Berlin, Salahdin Koban, hat die Vornamenabfrage seiner Partei als „weniger hilfreich“ kritisiert. Koban sagte dem Tagesspiegel am Freitag: „Ich selbst habe Einwanderungsgeschichte und weiß, wie emotional diese Debatte geführt wird.“ Die CDU-Fraktion um Spitzenkandidat Kai Wegner hatte nach den Silvesterkrawallen nach den Namen deutscher Tatverdächtiger gefragt, um herauszufinden, ob sie arabische Vorfahren haben.

Die Abfrage von Namen versuche, ein „komplexes Problem zu vereinfachen“, kritisiert der CDU-Politiker aus Pankow. Er selbst hat türkische Wurzeln. „Integration braucht eine ganzheitliche Perspektive, bei der neben der Herkunft die Frage von Bildung, sozialem Gefüge und Elternhaus eine Rolle spielen muss.“ Der Staat und die Gesellschaft müssten sich fragen, ob sie genügend Anstrengungen unternehmen würden, um junge Menschen „über den Wert von Demokratie und Rechtsstaat aufzuklären“.

Zuvor hatte sich öffentlich schon der CDU-Abgeordnete Danny Freymark gegen die Namensabfrage gestellt. Viele weitere Abgeordnete der Fraktion äußerten gegenüber dem Tagesspiegel hinter vorgehaltener Hand ihr Unverständnis, schweigen bislang aber wegen des laufenden Wahlkampfes. „Das ist der falsche Moment für eine öffentliche Debatte, jetzt ist es zu spät“, sagt einer.

Der Berliner CDU-Politiker und Bundesvorstand Joe Chialo veröffentlichte am Freitag einen Gastbeitrag in der „Welt“. Ohne seine Partei explizit zu kritisieren, schreibt Chialo darin: „Niemand hat Verständnis für diesen Exzess in der Berliner Silvesternacht. Und dennoch werden Menschen mit Migrationshintergrund nun in einen Topf geworfen und fühlen in der dadurch verursachten Diskussion wieder dieses Nicht-dazu-gehören.“ Man dürfe es sich in der Integrationsdebatte aber nicht „zu einfach machen“.

