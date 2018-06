Gegen 21 Uhr formierte sich ein Autokorso am Breitscheidplatz und am Kurfürstendamm. Die Berliner Erdogan-Anhänger versammelten sich dort mit ihren Fahrzeugen. Sie schwenkten die roten Fahnen der Türkei und die Fahnen der AKP. Die Polizei sprach zunächst von rund 100 Fahrzeugen. Busse der BVG mussten umgeleitet werden. Die Polizei leitete die Fahrzeuge dann in die Nürnberger Straße; dort durften sie aber nach Aussage des Lagedienstes nicht in Kolonne weiterfahren. (Tsp)