Polizei warnt Anwohner in Zehlendorf mit Lautsprecherwagen

In der Zehlendorfer Fischerhüttenstraße Luft hängt der beißende Geruch von verbranntem Holz in der Luft, am Himmel hört man die Rotorenblätter eines Helikopters der Polizei kreisen. Die Wohngegend an der Krumme Lanke ist nur wenige Kilometer von der Brandstelle im Grunewald entfernt. Ein Mannschaftswagen der Berliner Polizei fährt in Schritttempo die Fischerhüttenstraße entlang, auf dem Dach des Fahrzeugs sind vier Lautsprecherboxen installiert.

„Es erfolgt ein Warnhinweis an die Bevölkerung“, ertönt es aus den Lautsprechern. Aufgrund des ausgebrochenen Feuers auf dem Sprengplatz der Polizei im Grunewald bestehe in der unmittelbaren Nähe des Feuers Lebensgefahr, die Löscharbeiten würden andauern. Die Durchsage der Polizei empfiehlt: „Aufgrund der Rauchentwicklung bitten wir Sie, alle Fenster und Türen zu schließen und sich nicht in die Gefahrenzone zu begeben.“

Fast alle Anwohner der Fischerhüttenstraße scheinen sich an diese Warnung zu halten, die meisten Fenster sind geschlossen. An diesem Freitagvormittag sind die Straßen der Wohngegend wie leergefegt. Nur ein Mann geht mit seinem Hund Gassi. Als in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag zwischen 3 und 4 Uhr die ersten Feuerwerkskörper explodierten, wachte Thorsten Wegner sofort auf.

„Ich habe laute Knalle gehört, kurz danach hat eine Luftwelle die Bäume in meinem Garten zum Rascheln gebracht“, sagt er. Zwischen 4 und halb 7 Uhr habe er in regelmäßigen Abständen weitere Knalle gehört. Solche Geräusche kannte der Rentner zuvor noch nicht: „Es klang so, als wenn Straßenlaternen in die Luft fliegen würden.“

Wegner wohnt seit über 50 Jahren in Zehlendorf. In dieser Zeit habe es auf dem Sprengplatz noch nie solche Unfälle gegeben, in der Nachbarschaft kenne fast jeder den Sprengplatz. „Nach dem Brand sollte man überdenken, ob es sinnvoll ist, den Platz so zentral in der Stadt zu halten.“ Trotzdem findet der Zehlendorfer den Sprengplatz grundsätzlich gut, in seiner Nachbarschaft sei er akzeptiert: „In Berlin muss es einen sicheren Platz geben, an dem Experten gefährliche Bomben wegsprengen können.“

Wegner würde sich aber wünschen, dass die Feuerschneise rund um den Sprengplatz von der Feuerwehr verbreitert wird. „Außerdem sollten dort nicht dauerhaft 25 bis 30 Tonnen Feuerwerkskörper und Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gelagert werden“, sagt er. „Das ist unnötig gefährlich.“

Susanne Kohler und ihr Mann wohnen auch in der Nähe der der Krumme Lanke und erschraken, als die ersten Detonationen zu hören waren. „Mein Mann und ich machten uns Sorgen um unser Haus“, sagt sie. „Wir wussten nicht, was das für Knalle sind.“ Das Ehepaar schaute zwei Stunden lang in den Himmel und wollte herausfinden, aus welcher Richtung die Explosionen kommen. „Wir fragten uns, wie viel Material da wohl hochgehen muss, dass es zwei Stunden am Stück laut knallen kann“, sagt sie.

Erst um 6 Uhr morgens fanden sie im Internet eine Warnung vor dem Brand und einen Zeitungsbeitrag zu dem Feuer. Susanne Kohler und ihr Mann wohnen erst seit zwei Jahren in Berlin. Verständnis für den Sprengplatz der Polizei haben sie nicht. Kohler sagt: „Es ist doch komplett absurd, Feuerwerk und alte Munition in einem Wald in der Nähe von Wohnsiedlungen hochzujagen.“