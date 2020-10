Am Mittwochabend ist im ehemals besetzten Haus in der Liebigstraße 34 ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war gegen 21 Uhr alarmiert worden. Etwa 30 Kräfte rückten aus, um die Flammen zu löschen.

Laut einem Sprecher der Feuerwehr waren etwa 50 Kubikmeter Gerümpel vor dem Gebäude in Brand geraten. Auf das Haus waren die Flammen jedoch nicht übergegangen, wie zu Anfang vermutet wurde.

Der Brand sei weitgehend gelöscht, sagte der Sprecher dem Tagesspiegel gegen 22 Uhr. Die Einsatzkräfte begingen noch die verschiedenen Stockwerke im Haus, um hilfebedürftige Personen oder mögliche Brandnester ausfindig zu machen. Außer dem Wachschutz, der in der Nähe postiert gewesen sei, hätten sich nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine Menschen am oder im Gebäude befunden. Verletzt wurde niemand.

Wie lange der Einsatz noch dauern würde, war am Abend unklar. Da sich im Haus viel Schutt befindet, sei es für die Einsatzkräfte nicht einfach, sich durch die Stockwerke zu bewegen.

Bilder von Beobachtern zeigen, wie der Brand gelöscht wurde. Vor dem Gebäude war offenbar Sperrmüll gelagert worden, der in den vergangenen Tagen aus dem Haus herausgetragen worden war. Wie die Berliner Morgenpost berichtet, geht die Polizei von Brandstiftung aus. Mehrere vermummte Personen seien vor dem Brand am Haus gesehen worden. Am Abend war diese Information noch nicht bestätigt. Außerdem sollten sich 50 bis 70 Menschen vor Ort versammelt haben.

Auf Twitter sind Bilder und Videos eines Accounts zu sehen, die nahelegen, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte: Sie wurden ins Netz gestellt, kurz bevor das Feuer ausbrach, und zeigen das Gerümpel. Auch zeigen sie, dass Schilder und Grablichter vor dem Zaun platziert wurden, der das Gebäude abschirmt.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Bei der Liebigstraße 34 handelt es sich um ein ehemaliges Wohnprojekt der linken Szene, das Anfang Oktober geräumt wurde. Dem war ein langer juristischer Prozess vorausgegangen. Die Besetzenden verstanden sich als queerfeministisch und anarchistisch. Für die Szene besaß das Objekt einen hohen symbolischen Wert.

Sowohl vor als auch während der Räumung, an der etwa 1000 Polizisten beteiligt waren, hatte es heftige Proteste gegeben. Zum Teil kam es auch zu Brandanschlägen und Sachbeschädigungen, so wurden zum Beispiel die Eingangstür des Amtsgerichts Tempelhof-Kreuzberg angezündet und ein Polizeigebäude in Lichtenberg angegriffen. (Tsp)