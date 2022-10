Ware soll innerhalb von 35 Minuten kommen Lieferdienst Wolt lässt Kuriere jetzt auch für Einzelhändler fahren

Der Lieferdienst Wolt ist vor allem für Fast Food bekannt. Nun stellt er seine Flotte von Fahrer:innen auch anderen Unternehmen zur Verfügung. Mit der neuen Dienstleistung „Wolt Drive“ können lokale Geschäfte oder Online-Händler ihre Waren über das Logistiknetz verschicken – angeblich innerhalb von 35 Minuten. Das teilte Wolt am Dienstag mit.

„Von nun an, kann jeder unsere Flotte in Anspruch nehmen”, sagt der Wolt-Manager Patrick Dümer. Die Software ermögliche eine Live-Verfolgung, mit der sowohl die Kunden als auch die Händler sehen können, wo sich die Bestellung im Moment befindet.

In anderen Märkten gibt es den Service bereits

Die Integration in die Geschäftsabläufe sei auf mehrere Arten möglich: Zum Beispiel über eine Webseite, mit der Einzelhändler einen Kurier bestellen können. Oder mittels API-Schnittstelle, über die Kundinnen und Kunden selbst die Lieferung auswählen. Außerdem gibt es Anbindungen an E-Commerce-Plattformen wie Shopify.

Wolt wurde 2014 in Finnland gegründet und trat 2020 in den deutschen Markt ein. Die Deutschlandzentrale befindet sich in Berlin. Im vergangenen Juni übernahm der US-Lieferdienst Doordash das Unternehmen.

Bereits kurz nach der Übernahme hatte Wolt angekündigt, in Zukunft mit lokalen Unternehmen im Einzelhandel kooperieren zu wollen. Eigene „virtuelle Supermärkte“ wurden im Zuge dieses Strategiewechsels geschlossen. Die neue Dienstleistung für Geschäftskunden bietet Wolt eigenen Angaben zufolge bereits in anderen Ländern an, zum Beispiel in Kroatien und Aserbaidschan. .

