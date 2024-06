Warum sind Sie gegen Auto-Verbote in Berlin, Frau Bonde? „Weil wir in einem freiheitlichen Land leben“

Frau Bonde, Sie sind seit wenigen Wochen Verkehrssenatorin. Wären Sie das lieber gleich zu Beginn von Schwarz-Rot vor gut einem Jahr geworden?

Nö. Vor einem Jahr war klar, dass ich Geschäftsführerin des VBB werde. Insofern gab es überhaupt keinen Zweifel, dass das der richtige Weg ist.

Nun haben Sie bis zum Ende der Legislaturperiode nur noch gut zwei Jahre Zeit. Was wollen Sie bis dahin anpacken?

Es gibt einiges auf den Weg zu bringen. Wir wollen gemeinsam mit der BVG und dem VBB ein Mobilitätskonzept 2035 für Berlin entwickeln. Bei Strecken wie der Verlängerung der U3 zum Mexikoplatz und der Tramverlängerung der M10 zur Jungfernheide wollen wir noch den Spatenstich feiern.

Auch bei anderen U-Bahnstrecken treiben wir die Planung weiter voran und auch die zwölf laufenden Straßenbahnplanungen führen wir natürlich fort, sodass wir künftig gut aufgestellt sein werden. Auch der Radwege-Ausbau ist ein ganz wesentliches Thema und dann müssen wir noch einen großen Batzen bei der künftigen Finanzierung des Nahverkehrs stemmen.

Was soll das Mobilitätskonzept 2035 beinhalten?

Wir sind eine wachsende Stadt. Da müssen wir überlegen, welche Verkehrsträger wir bestmöglich wohin bringen, um zu ermöglichen, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sich ihren Mobilitätsbedürfnissen entsprechend bewegen können. Und das immer mit der Zielsetzung: möglichst ohne eigenes Auto.

Wie wollen Sie das erreichen?

Mit dem ÖPNV und Shared-Mobility-Angeboten. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wir dafür bis 2035 in Berlin geteilte On-Demand-Fahrzeuge haben. Es geht dabei auch darum, den wirtschaftlichen Aspekt herauszustellen, dass ÖPNV und On-Demand-Angebote im Vergleich zum eigenen Auto weniger kosten. Zugleich soll natürlich jeder weiter sein eigenes Auto nutzen können, wenn er das möchte, auch wenn er ein perfektes Angebot vor der Tür hat.

Spitzenvertreter der Koalition sehen bei den milliardenschweren Verkehrsverträgen von BVG und S-Bahn großes Kürzungspotential. Sind der Ausbau des Nahverkehrs und die Berliner Verkehrswende damit insgesamt vorerst Geschichte?

Das glaube ich nicht. Wir stehen vor der Herausforderung einer wachsenden Stadt, dem müssen wir auch nachkommen. Und das geht natürlich nur mit einer Verkehrswende und einem Angebotsausbau, der dazu beiträgt, dass die Verkehrswende auch gelingt.

Aber auch Ihr Haus muss bis Juli anmelden, wo man potenziell zehn Prozent des Etats einsparen kann. Wo wollen Sie dann kürzen?

Wir haben jetzt gerade die pauschalen Minderausgaben für 2024 hinter uns. Lassen Sie uns das Thema 2025 angehen und dann schauen wir.

Viel wird in diesem Zusammenhang über das 29-Euro-Ticket geredet. Wird das Abo nach einem Jahr wieder eingestellt?

Wir werden evaluieren, was mit dem Ticket passiert. Sie müssen sich das vorstellen wie bei einem wirtschaftlich geführten Unternehmen: Wie wird das Produkt angenommen? Welchen Vorteil hat es für meine Kundinnen und Kunden, in dem Fall für meine Fahrgäste? Und ist es dann noch sinnvoll?

Wie viele Abos wurden bislang verkauft?

150.000. Wir sind von mehr ausgegangen.

Zur Person Ute Bonde (CDU) ist am 23. Mai 2024 als Berliner Verkehrssenatorin vereidigt worden. Ihre Ernennung folgte auf den Rücktritt der vorherigen Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU). Zuvor war Bonde seit dem 1. Mai 2023 Geschäftsführerin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB). Vor ihrer Position als VBB-Chefin war sie Geschäftsführerin der Projektgesellschaft der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), bei der sie unter anderem für die Verlängerung der U-Bahnlinie 5 zuständig war. Außerdem verantwortete die Juristin den Rechtsbereich der BVG.

Ihr vorläufiges Fazit fällt also negativ aus?

Die Idee für das 29-Euro-Ticket wurde geboren, als es das 49-Euro-Ticket noch nicht gab. Jetzt haben wir zwei Produkte. Das eine Produkt hat wesentlich mehr an Leistung als das andere und bietet bundesweit mehr Flexibilität. Auch wenn wir jetzt Umsteiger vom Deutschland- auf das 29-Euro-Ticket haben, fällt die Kaufentscheidung mehrheitlich zugunsten des Deutschlandtickets aus. Dazu kommt die finanzielle Frage. Lohnt sich das Angebot mit Blick auf die Verkehrswende, also habe ich Neukunden? Die sind eben nicht in großem Umfang zu verzeichnen, sondern sind nur ein niedriger Prozentsatz.

Konkret: Der Anteil der Bestandskunden, die aus anderen Abonnementprodukten – und hier vor allem vom Deutschlandticket – ins Berlin-Abo gewechselt sind, beträgt rund 85 Prozent. Bei den restlichen 15 Prozent handelt es sich weitgehend um Gelegenheitskunden, die zuvor das Barsortiment – vor allem den Einzelfahrschein – genutzt haben und weitgehend nicht um Neukunden, die bislang ein anderes Verkehrsmittel wie zum Beispiel das Auto genutzt haben. (Das deckt sich auch mit vergleichbaren Erfahrungen aus Wien.)

Zuletzt hatten Sie ins Spiel gebracht, zusätzliche Mittel für den ÖPNV durch eine dritte Finanzierungssäule zu generieren, etwa mit einer City-Maut, höheren Parkgebühren oder einer verpflichtenden Abgabe von Unternehmen. Einen Tag später nahmen Sie die Pläne zurück. Hat die CDU-Fraktion sie zurückgepfiffen?

Ich habe nur Vergleiche gebracht, was andere Städte machen und die Frage gestellt, was von der Akzeptanz wie auch den Rahmenbedingungen zu Berlin passen könnte. Nicht mehr und nicht weniger. Welche Instrumente die richtigen für Berlin sind, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier.

Was auf jeden Fall nicht zu Berlin passt, sind Dinge, die mit Restriktionen und Verboten einhergehen. Ute Bonde (CDU), Verkehrssenatorin von Berlin

Und was passt zu Berlin?

Was auf jeden Fall nicht zu Berlin passt, sind Dinge, die mit Restriktionen und Verboten einhergehen. Die Citymaut würde darunterfallen und aus meiner Sicht auch eine Arbeitgeberabgabe. Das bedeutet aber nicht, dass wir die Wirtschaft nicht mehr in die Pflicht nehmen müssen. Es gibt einen Arbeitskräftemangel. Da sollten wir gucken, gibt es nicht Dinge, die die Arbeitgeber gerne machen, um Arbeitskräfte zu gewinnen? Tesla hat einen Schienenverkehr zum Werk eingerichtet. In anderen Fällen kann das auch ein Mobilitätsbudget für Mitarbeiter sein. Aber klar ist: Wir brauchen eine andere Finanzierung, denn mit der heutigen Finanzierung werden wir nicht auskommen.

Was sie jetzt nicht ausgeschlossen haben, sind höhere Parkgebühren. Was sind Ihre Pläne bei dem Thema?

Zum Thema Parkgebühren wird innerhalb der CDU-Fraktion ein neues Konzept erstellt. Das wird dann sicherlich auch mit dem Koalitionspartner abgesprochen. Ich warte jetzt ab, wie dieses Konzept aussieht und dann gehen wir in die Diskussion.

Auch Ihre Vorgängerin Manja Schreiner hat häufiger die Erfahrung gemacht, dass die CDU-Fraktion ihr Ansagen zu einem Thema gemacht hat und die Senatorin diese zu akzeptieren hatte. Empfinden Sie dieses Vorgehen als bevormundend?

Nein. Es ist die Aufgabe der Fraktion, sich über solche Themen Gedanken zu machen. Aber natürlich machen wir uns auch Gedanken. Es geht dann darum, sich beide Lösungen anzuschauen und anschließend gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen. Das verstehe ich unter einem Miteinander.

Manja Schreiner hat die einstigen Ziele beim Radverkehrsausbau zu Jahresbeginn einkassiert. Wie viele Kilometer Radwege wird Berlin in diesem Jahr bauen?

Der neue Infravelo-Geschäftsführer Michael Fugel fängt erst im September an. Ich fände es unredlich, ihm bei den Zielen vorzugreifen, wenn er dann nur drei Monate zur Umsetzung hat. In Planung für dieses Jahr sind 38 Kilometer. Ob die sich realisieren lassen, hängt von vielen Faktoren ab. Das wird die neue Infravelo-Geschäftsführung überprüfen müssen.

Einige Bezirke kritisieren, dass sie eigentlich gerne mehr Radwege bauen würden, aber von der Senatsverwaltung keine Freigabe für Strecken erhalten, weil die Mittel bereits mit den vielen übrig gebliebenen Altprojekten aus dem vergangenen Jahr belegt sind.

Wenn die Mittel ausgeschöpft sind, dann können wir auch keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung stellen.

Seit Amtsantritt hat man von Ihnen zum Radverkehr noch nicht viel gehört. Ist der Ausbau des Radverkehrs für Sie nicht wichtig?

Doch, das ist total wichtig. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, ich will dem neuen Infravelo-Geschäftsführer nicht mit Ankündigungen vorgreifen.

Viele Städte international haben sich zum Ziel gesetzt, den Autoverkehr in der Innenstadt zu reduzieren. Als Vorreiter gilt etwa Paris und wird dafür international gefeiert. Sie selbst haben erklärt, den Autoverkehr nicht einschränken zu wollen. Warum nicht?

Weil ich gegen Verbote bin. Wir müssen das Angebot so attraktiv machen, dass die Autofahrenden dann auch freiwillig umsteigen. Darum geht es.

Aber wie wollen Sie zu diesem Punkt kommen?

Da gibt es verschiedene Punkte. Zum Beispiel die Sauberkeits- und Sicherheitskampagne in der BVG. Auch mehr Radwege sind ein wesentlicher Treiber, genauso wie der Ausbau der geteilten Mobilität. Ich muss eine Mobilitätskette haben, die mich dazu bringt, dass ich mein eigenes Auto gegebenenfalls nicht mehr brauche.

Aber in der Verkehrswissenschaft gilt als Konsens, dass es mit Angeboten allein nicht funktioniert. Warum bleiben Sie dennoch dabei?

Ich möchte auf Anreize setzen, weil wir in einem freiheitlichen Land leben. Für die CDU ist es ein ganz wesentlicher Wert, auch in der Mobilität Freiheit für jede Bürgerin und jeden Bürger zu garantieren.

Zugleich ärgern sich viele Autofahrer über die vielen Baustellen in der Stadt und die oft mangelnde Koordination. Wann wird die von Ihrer Partei versprochene Baustellenkoordination endlich besser?

Das Baustellenmanagement ist ein wesentliches Thema, das wir mit den Bezirken gemeinsam auflegen müssen. Da sind wir wieder bei dem Thema, das andere Städte so nicht haben, beispielsweise Paris, weil es wesentlich zentraler organisiert ist als Berlin. Wir haben jetzt auch einen neuen Staatssekretär in dem Bereich. Der ist noch jünger im Amt als ich. Deswegen: Geben sie uns noch einen Moment Zeit.

Ein ewiger Streitpunkt in Berlin ist die Verlängerung der A100. Wie stehen Sie denn zum Ausbau der Stadtautobahn?

Für die Autobahn ist der Bund zuständig. Der 17. Bauabschnitt liegt in der Hand der Autobahn GmbH und wird dort realisiert, nicht in Landeszuständigkeit.

Ein anderes Thema ist der Konflikt zwischen Autoverkehr und ÖPNV. Ihre Vorgängerin hat den Tramausbau zum Kulturforum über die Leipziger Straße gebremst. Wie geht es mit dem Projekt jetzt weiter?

Es muss eine Lösung gefunden werden, die möglichst konfliktfrei ist. Deswegen überprüfen wir das und gucken dann weiter.

Kann denn die Strecke noch wie ursprünglich geplant 2029 in Betrieb gehen?

Nach einer solchen Überprüfung gibt es ein Planfeststellungsverfahren und bevor das nicht abgeschlossen ist, kann man überhaupt nicht sagen, wann sich ein Bauvorhaben realisieren lässt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Zu ihren Lieblingsprojekten gehört der Bau einer Magnetschwebebahn in Berlin. Als Kritikpunkt gilt, dass es in Deutschland bisher nur einen Anbieter für dieses System gibt. Läuft man da nicht Gefahr, sich von einem Anbieter abhängig zu machen?

Wir befinden uns ganz am Anfang und haben noch nicht mal eine Machbarkeitsstudie dazu erstellt. Wir wissen, wie lange so etwas dauert. Wettbewerb ist immer gut. Aber nur weil es noch keinen anderen Anbieter gibt, darf man sich ja von solchen innovativen Ideen nicht einfach verabschieden. Vielleicht kommt der eine oder andere Hersteller noch auf die Idee.

Schauen Sie denn eigentlich neidisch nach Paris und den dortigen U-Bahn-Ausbau?

Ich finde das schon toll, was die da machen und dass sie das Geld dafür aufgebracht haben. Aber es gibt dort völlig andere Finanzierungsinstrumente. Paris und Frankreich sind viel zentralistischer organisiert als wir. Insofern muss man mit Blick auf andere Städte auch einfach gucken, wie sind die Rahmenbedingungen. Es gibt Dinge, die gehen hier einfach nicht und dafür müssen wir andere Lösungen finden.