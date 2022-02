Kennen Sie schon den Verkehrs-Newsletter aus unserer „Background“-Reihe? Der erscheint täglich und ist was für Mobilitäts-Expert:innen und solche, die es werden wollen.

Kürzlich war dort von „Mini-Holland“ die Rede und da wurde mir warm ums Herz. Nicht nur wegen der schönen Wortschöpfung, sondern auch wegen persönlicher Erinnerungen.

Denn dieses „Mini-Holland“, ein Begriff, der auf niederländische Expertise bei fairer, nachhaltiger Mobilität und Urbanität anspielt (was übrigens mit "Bullerbü"-Fantasien nichts zu tun hat), gibt es in Walthamstow, einem Londoner Stadtteil, in dem ich in meiner Zeit als London-Korrespondent des Tagesspiegels lebte.

Schon damals, 2007/2008, gab es dort Versuche, den Radverkehr zu fördern. Inzwischen wurde mit Barrieren für Autos und Barrierefreiheit für Unmotorisierte viel Gutes erreicht. Also in etwa das, was Berlin jetzt mit Kiezblocks auch langsam anpackt (hier ein Beispiel aus unserem Lichtenberg-Newsletter).

Nachahmenswert dabei auch: In der Kommunikation mit den Menschen im Viertel wurde in London korrigiert, dass es nicht mehr zuerst ums Radfahren, sondern um Lebensqualität, Sicherheit, Fairness geht.

Wenn nämlich das Zu-Fuß-Gehen (inklusive Rollstuhl, Rollator etc.) gefördert wird und Priorität bei Planungen hat, also nicht mehr zuerst an die jeweils Stärkeren, Schnelleren, Raumgreifenden gedacht wird, profitiert der gesamte Kiez – auch der Radverkehr und die Menschen, die wirklich aufs Auto angewiesen sind.

"Schwierig umzusetzen": Behördenpingpong, endlose Befragungen und immer noch kein Radweg in der Siegfriedstraße

AfD machte ungefragt Fotos: Badehose von Bezirkspolitiker laut Staatsanwaltschaft Zeitgeschichte

Heinrich-Zille-Kiezwanderung für Kids

105 Wohnungen sollen entstehen: Anwohnende gegen Nachverdichtung

Verbot von Schottergärten?

Tipp: Kiezkantine mit Ernesto Che Guevara

Jazz aus Lichtenberg: eine kleine Philosophie über das Leben in der Metropole

Mieter:innen in der Dolgenseestraße seit Oktober ohne Heizung

Kundgebung am Jahrestag der Bucht-Räumung

Gericht lehnt Eilantrag gegen die Bebauung an der Bucht ab

Newsletter-Autor: Robert Klages

