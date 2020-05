Der Berliner Senat hat am Donnerstagabend weitere Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen während der Corona-Pandemie bekannt gegeben. Die neuen Beschlüsse betreffen die Gastronomie, Kontaktbeschränkungen, die Versammlungsfreiheit und den Sport. Was ist ab wann wieder möglich?

Gelockerte Kontaktbeschränkungen ab 9. Mai

Private Zusammenkünfte von Angehörigen zweier Haushalte sind ab dem 9. Mai wieder möglich. Das gilt nicht nur im öffentlichen Raum oder in Gaststätten, sondern auch in der Wohnung oder im Kleingarten - wenn 1,5 Meter Mindestabstand gewahrt werden.

Bei einer nachbarschaftlichen Kinderbetreuung dürfen sich drei Haushalte ohne Beschränkung der Personenzahl gegenseitig helfen und treffen.

Gastronomie mit Speisezubereitung darf ab 15. Mai öffnen

Ab dem 15. Mai dürfen Restaurants, Cafés mit eigener Speisezubereitung von 6 bis 22 Uhr wieder öffnen. 1,5 Meter müssen zwischen den bestuhlten Tischen liegen. Es darf keine Selbstbedienung geben. Davon ausgenommen sind Rauchergaststätten und Shisha-Bars.

Die Restaurants müssen über ein Reservierungssystem die Daten der Gäste vier Wochen lang vorhalten. Auch bei den neuen Kontaktbeschränkungen muss der Mindestabstand von 1,5 Metern in Restaurants gelten, wenn Personen von anderen Haushalten zusammentreffen.

Hotels dürfen ab 25. Mai wieder öffnen – ohne Sauna und Spa-Bereich

Am 25. Mai dürfen Beherbergungsbetriebe wie Hotels wieder öffnen. Dort dürfen keine Büffets geöffnet werden. Auch Sauna- oder Spa-Bereiche bleiben geschlossen.

Kosmetik- und Tattoo-Studios dürfen ab 9. Mai wieder öffnen

Am 9. Mai dürfen Kosmetik- und Tattoo-Studios wieder öffnen unter der „Prämisse des Gesundheitsschutzes“, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Die Grünen). Für die Kosmetik- und Tattoo-Studios gelten die gleichen Regeln wie für die Friseure – sie müssen Masken tragen. Auch die Besucher müssen Masken tragen.

Beschränkungen der Versammlungsfreiheit werden gelockert

Innen- und Sportsenator Andreas Geisel (SPD) sagte, das Grundrecht der Versammlungsfreiheit solle so schnell wie möglich wieder hergestellt werden.

Ab dem 8. Mai sind Aufzüge mit Autos, Motorrädern und Fahrrädern mit bis zu 50 Teilnehmern wieder möglich.

Ab dem 18. Mai sind Versammlungen in geschlossenen Räumen mit bis zu 50 Teilnehmern erlaubt. Und ab dem 25. Mai werden Versammlungen mit bis zu 100 Personen „nicht ortsfest“ wieder zugelassen. Das heißt: Dann sind wieder Demonstrationszüge möglich. Mit Versammlungen sind aber keine Treffen von Freunden oder Partys gemeint, sondern angemeldete Kundgebungen und Demonstrationen.

Ab 15. Mai wieder Gemeinschaftssport bis zu 8 Personen erlaubt

Sportvereine können sich freuen: Ab dem 15. Mai wird Gemeinschaftssport wieder möglich sein, allerdings mit bis zu acht Teilnehmern einschließlich Trainer.

Auch der Wettkampfbetrieb im kontaktfreien Sport wie Tennis und Leichtathletik ist dann wieder erlaubt. Die Profimannschaften können auch wieder trainieren.

Strand- und Freibäder dürfen ab 25. Mai wieder öffnen

Und ab dem 25. Mai können Strand- und Freibäder unter Auflagen wieder öffnen. Sportsenator Andreas Geisel (SPD) sagte, dass die Bäder ein Nutzungs- und Hygienekonzept vorlegen müssen, um den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Gästen einzuhalten.

Lockerungen auch für Hochschulen - Lehre bleibt aber digital

Auch der Forschungsbetrieb in den Berliner Hochschulen könne unter Auflagen ab nächster Woche wieder geöffnet und bestimmte Arbeiten in der Verwaltung könnten wieder zugelassen werden, teilte die Senatskanzlei am Donnerstagabend mit.

Am Corona-Alltag von Studierenden ändert sich demnach nichts: "Für die Präsenzlehre und für den Publikumsverkehr bleiben die Hochschulen allerdings weiterhin geschlossen, Lehrveranstaltungen finden digital statt", hieß es.

Voraussetzungen für die Lockerungen ist, dass die Hochschulen Hygienevorkehrungen treffen und zum Beispiel sicherstellen, dass Menschenansammlungen vermieden werden. Die Hochschulen waren im März in den sogenannten Präsenznotbetrieb gegangen. Ab Montag (11. Mai) gilt "beschränkter Betrieb"